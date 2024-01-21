Мошенники подключаются к чужим компьютерам, чтобы генерировать криптовалюту

За 11 месяцев прошлого года в Латвии у клиентов четырех крупных банков в интернете выманили более 11 миллионов евро. Однако кроме прямого выманивая денег мошенники используют и другие способы. Можно же украсть личные данные или же, как оказывается, подключаться к компьютерам людей, чтобы генерировать криптовалюту, сообщает передача Латвийского телевидения Panorāma.
"Криптомайнинг - вид нападения, когда на устройство жертвы, обычно это компьютер, устанавливают вирус, который использует ресурсы этого устройства, чтобы осуществлять производство криптовалюты. Затем произведенная криптовалюта отсылается на контролируемый атакующим счет", - поясняет эксперт по гибербезопасности Cert Рудольф Келле.
"Если мы посмотрим топ-3 видов мошенничества, то на "почетном" третьем месте, в кавычках, этот способ мошенничества оказался в течение последнего месяца", - рассказал глава отдела по общественным отношениям Tele2 в Латвии Оскар Фирманис.
В прошлом году латвийские телекоммуникационные операторы предотвратили миллионы случаев, когда злоумышленники таким образом нелегально подключались к компьютерам чужих людей.
Признак, что это могло произойти - компьютер становится громче, начинат работать медленнее. Однако ничего другого человек и не замечает - все происходит относительно незаметно.
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