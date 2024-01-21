Мошенники подключаются к чужим компьютерам, чтобы генерировать криптовалюту

За 11 месяцев прошлого года в Латвии у клиентов четырех крупных банков в интернете выманили более 11 миллионов евро. Однако кроме прямого выманивая денег мошенники используют и другие способы. Можно же украсть личные данные или же, как оказывается, подключаться к компьютерам людей, чтобы генерировать криптовалюту, сообщает передача Латвийского телевидения Panorāma.