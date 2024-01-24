Новый сезон "Настоящего детектива" вызвал невиданный восторг. Рассказываем!

Аляска, вымышленный город Эннис. С научно-исследовательской станции бесследно исчезают шестеро мужчин. Расследовать загадочное дело поручают двум женщинам-полицейским - Лиз (Джоди Фостер) и Эванджелин (Кали Рейс).

Многосерийная криминальная драма-процессуал "Настоящий детектив" шоураннера Ника Пиццолатто ворвалась на телеэкраны ровно десятилетие назад - в середине января 2014 года. Ответственным за проект стал легендарный телеканал HBO, один из лидеров по производству телеконтента высокого качества.

К тому моменту за плечами у HBO уже были "Игра престолов", "Клан Сопрано" и "Секс в большом городе", а позднее этот же телегигант выпустит мощнейший "Чернобыль" и недавних "Последних из нас".

Суровая атмосфера, сильная драматургия и запоминающиеся персонажи - в первом сезоне их сыграли Вуди Харрельсон и оскароносный Мэттью Макконахи, чья роль в итоге превратилась в мем - не оставили равнодушными: фильм получил впечатляющие рейтинги и восторженные отклики критики.