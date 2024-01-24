Новый сезон "Настоящего детектива" вызвал невиданный восторг. Рассказываем!

На кабельном ТВ и стриминг-сервисах спустя 5 лет ожиданий вышел четвертый сезон культового сериала "Настоящий детектив" (True Detective) с подзаголовком "Страна ночи". RUS TVNET рассказывает, чего ждать от нового сезона и стоит ли ради его просмотра смотреть предыдущие.
Аляска, вымышленный город Эннис. С научно-исследовательской станции бесследно исчезают шестеро мужчин. Расследовать загадочное дело поручают двум женщинам-полицейским - Лиз (Джоди Фостер) и Эванджелин (Кали Рейс).
Многосерийная криминальная драма-процессуал "Настоящий детектив" шоураннера Ника Пиццолатто ворвалась на телеэкраны ровно десятилетие назад - в середине января 2014 года. Ответственным за проект стал легендарный телеканал HBO, один из лидеров по производству телеконтента высокого качества.
К тому моменту за плечами у HBO уже были "Игра престолов", "Клан Сопрано" и "Секс в большом городе", а позднее этот же телегигант выпустит мощнейший "Чернобыль" и недавних "Последних из нас".
Суровая атмосфера, сильная драматургия и запоминающиеся персонажи - в первом сезоне их сыграли Вуди Харрельсон и оскароносный Мэттью Макконахи, чья роль в итоге превратилась в мем - не оставили равнодушными: фильм получил впечатляющие рейтинги и восторженные отклики критики.
Через полтора года случилась премьера второго сезона, а еще через четыре - третьего. Общественный консенсус настаивает на "шедевральности" первой части телепроекта (так думают не все) и провальности второго (так тем более думают не все). Третий сезон после яркой реакции на первый и второй во многом прошел незаметно, но также имеет достойные результаты у критиков.
Вероятно, создатели решили прислушаться к негативной реакции и разработке третьей и четвертой частей телепроекта уделили аж по несколько лет. При этом в новом сезоне из проекта ушел Ник Пиццолатто, что вызвало небеспочвенные опасения относительно качества будущего продукта.
Однако, судя по материалам из фильма и первым реакциям, новому шоураннеру Иссе Лопес удалось не только сохранить дух "Настоящего детектива", но и усилить его благодаря выдающимся ролям Кали Рейс и Джоди Фостер. Последнюю благодаря "Молчанию ягнят" каждый раз волнительно видеть на экране в форме сотрудника ФБР или полиции.
При этом, следуя доброй традиции, сюжет нового сезона никак не связан с предыдущими, поэтому взяться за сериал можно, даже если вы впервые слышите о проекте.
В Латвии легально посмотреть новый и предыдущий сезоны "Настоящего детектива" можно на стриминг-сервисах LMT, Go3 и Tet TV+. На данный момент вышли два эпизода нового сезона, всего их будет шесть. Премьера последнего назначена на 18 февраля.
Видео: Трейлер сериала "Настоящий детектив: Страна ночи"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!