Литва закупит танки Leopard 2 для новой армейской дивизии

"Наиболее эффективной танковой платформой, отвечающей всему набору критериев, выдвигаемых Литвой, является немецкий танк Leopard 2", - заявил советник президента Кястутис Будрис.

Он сообщил, что Минобороны поручено начать переговоры с производителями в Германии и других стран относительно закупки этой техники.

Как сообщил Будрис, Государственный совет по обороне Литвы (ГСО) также договорился о том, что помимо дивизии будет сформирован дивизионный артиллерийский полк, два батальона - ПВО и инженерный - будут увеличены до полка, а структура остальных сил будет дополняться.

"В Военно-морских силах создается служба порта и береговой обороны", - сказал советник.

"Также добавляется Управление по кибернетической обороне, производятся другие изменения", - добавил он.

Будрис сообщил, что достигнута договоренность об увеличении максимально возможного числа молодых людей, подлежащих призыву за год, примерно на 2 тыс. человек. В настоящее время на службу ежегодно призываются около 3800 военнослужащих.

"ГСО одобрил переход к всеобщей воинской повинности", - сказал Будрис.

Уже сообщалось, что в мае Государственный совет по обороне Литвы поддержал предложение о создании дивизии в литовской армии. Планируется, что подразделение будет создано к 2030 году.

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