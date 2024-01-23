Балвскому краю не хватает нескольких миллионов евро для обеспечения основных функций

Нынешняя методология Фонда выравнивания финансов самоуправлений предусматривает сбор налогов от 850 до 1400 евро на человека в разных самоуправлениях, и эта модель не работает, считает Максимов. Методология означает, что самоуправления с большим количеством пожилых людей получают меньше средств из Фонда выравнивания.

Поступления от подоходного налога с населения, который составляет основную часть доходов самоуправлений, упали из-за повышения необлагаемого минимума, который сейчас составляет 500 евро, говорит Максимов. Это особенно ощущается в тех муниципалитетах, где низкие зарплаты.

В самоуправлении закрылись две школы и еще несколько придется закрыть, потому что "содержать маленькие школы экономически невыгодно". Принято решение о закрытии детского сада в Медневе, в котором "пять детей и шесть сотрудников". Также рассматривается вопрос о закрытии основной школы в Видучи и слиянии музыкальной и художественной школ.

Депутаты "зеленых" выступают против закрытия малых школ, что Максимов называет популизмом. "Скоро выборы, и все хотят быть хорошими", - так оценил позицию своих коллег председатель думы.

Рассматривается возможность слияния волостных управлений и упразднения должностей глав департаментов. Однако экономия от упразднения должностей может быть достигнута только через несколько месяцев, так как работник должен быть предупрежден об этом за месяц, после чего ему должно быть выплачено выходное пособие, продолжает Максимов.

По словам Максимова, есть даже разговоры о введении в муниципалитете четырехдневной недели, что фактически означает, что объем работы не уменьшится,

но ее придется выполнять за четыре дня, а зарплата при этом уменьшится на 20%. За два-три месяца мы сможем выровнять финансовый поток, сказал руководитель думы.

Балвский край также рассматривает возможность обращения за кредитом к государству, поскольку в настоящее время такая возможность есть - обязательства самоуправления составляют 7,7% от базовых доходов бюджета, что ниже предела, установленного Министерством финансов.

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