Из-за сильного снега в среду возможны задержки поездов

Компания призывает пассажиров следить за информацией об изменениях в расписании поездов в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv.

В среду на всей территории Латвии ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также метель.

В понедельник пассажирское сообщение также было нарушено - почти на всех маршрутах поезда задерживались из-за погодных условий и технических сбоев.

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