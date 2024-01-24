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Из-за сильного снега в среду возможны задержки поездов

rus.tvnet.lv/LETA
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Новая электричка
Новая электричка Фото: Evija Trifanova/LETA

Сильный снегопад в некоторых регионах Латвии в среду может привести к задержкам поездов, сообщает АО Pasažieru vilciens.

Компания призывает пассажиров следить за информацией об изменениях в расписании поездов в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv.

В среду на всей территории Латвии ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также метель.

В понедельник пассажирское сообщение также было нарушено - почти на всех маршрутах поезда задерживались из-за погодных условий и технических сбоев.

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