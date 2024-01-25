Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели "военкора" Владлена Татарского

«Она сама находилась на месте взрыва. Если бы потерпевший Владлен Татарский не заслонил ее своей спиной, она бы пострадала так же, как те потерпевшие, которые находились вместе с ней и пострадали очень сильно», — отмечал адвокат Даниил Берман.

Сама Трепова в своем последнем слове заявила, что ее «фактически послали с бомбой на смерть», и что если бы в деле сохранилась переписка с организаторами, то ее судили бы сейчас «за что угодно, но не за теракт».

«Я всегда говорила о том, что насилие только порождает насилие <...> И поэтому мне особенно больно и стыдно, что моими руками устроили теракт», — сказала девушка.

Трепова и ее защита просили вернуть дело на пересмотр и исключить из него обвинения в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Выполняла задания

«Я никогда не отрицала объективную сторону: я действительно принесла туда статуэтку, я не поддерживала СВО, я хотела уехать в Украину, я выполняла просьбы, которые потом стали заданиями, но я все это время была уверена, что в статуэтке находится только микрофон. И я была готова в каком-то смысле рискнуть своей свободой, чтобы узнать правду. Но я не была готова пожертвовать жизнями других людей», — сказала Трепова в последнем слове.