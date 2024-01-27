В воскресенье Артур Смольянинов проведет диалог с главой Тибета

Фактически, это единственный в мире пример многолетнего функционирования и развития государственности вне территории страны. Формат соцсетей не рождает ощущения живого контакта — скорее, наоборот, как мертвая вода, превращает живых людей в виртуальные пародии на хомо сапиенс. Диалоги в «Философии на воде», неизменно, перерастают в оживленные дискуссии со зрителями, которые во второй половине встречи могут задавать свои острые, волнующие их вопросы.

Автор проекта Екатерина Ланская и продюсер по онлайн-коммуникации Мишель Шехурина формируют творческий тандем, в котором их синергия привносит уникальное измерение в проект. Екатерина, с её богатым опытом в искусстве, культуре и кинематографе и Мишель, с её инновационным подходом к онлайн коммуникациям, создают идеальное сочетание, позволяющее проекту резонировать с аудиторией как в офлайн, так и в онлайн пространствах. Их совместные усилия укрепляют мосты между традиционными и цифровыми форматами., обогащая каждый аспект "Философии на воде" и делая его доступным и привлекательным для широкого круга зрителей.

"В мире, где господствуют разобщенность и недопонимание, честный диалог становится редким оазисом человечности. И наш проект не просто пространство для обсуждения, это место, где каждое мнение ценно, где различия не разъединяют, а обогащают наш общий опыт", - говорит Мишель Шехурина.

Фото: Пресс-фото

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