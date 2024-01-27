В воскресенье Артур Смольянинов проведет диалог с главой Тибета

В воскресенье, 28 января в Splendid Palace в 19.00 стартует новый сезон цикла публичных диалогов "Философия на воде" с разговора двух изгнанников - актера и музыканта Артура Смольянинова и главы Тибетского правительства в изгнании Пенпа Церинга.
"Философия на воде" - единственный в Латвии проект,цель которого - открытый общественный диалог, выросший в одноименный Youtube-канал, начался с ощущения отсутствия ответов на множество жизненно важных вопросов в публичном пространстве. И утраты традиции доверительного и уважительного общения по душам.
Впервые в роли модератора - актер и музыкант Артур Смольянинов.
Новый цикл встреч начинаем с разговора о том, как человек и государство может существовать в изгнании. Что представляет собой фигура изгнанника в современном мире? Как жить в отрыве от своего народа, но переживать всем сердцем его трагедии? Можно ли спасти страну от террора и несправедливости, живя за ее пределами?
Канал "Философия на воде" запущен 5 мая , в день рождения Будды. И вот у нас в гостях - посланец страны, живущей по заветам Будды. Рожденный в лагере беженцев на территории Индии Пенпа Церинг посвятил свою жизнь борьбе за независимость Тибета от оккупировавшего его Китая.
В 1959 - 1960 году по инициативе Далай-ламы на севере Индии начали формироваться органы власти тибетских беженцев - парламент, совет министров, суд. Была написана Конституция тибетских беженцев.
Фактически, это единственный в мире пример многолетнего функционирования и развития государственности вне территории страны. Формат соцсетей не рождает ощущения живого контакта — скорее, наоборот, как мертвая вода, превращает живых людей в виртуальные пародии на хомо сапиенс. Диалоги в «Философии на воде», неизменно, перерастают в оживленные дискуссии со зрителями, которые во второй половине встречи могут задавать свои острые, волнующие их вопросы.
Автор проекта Екатерина Ланская и продюсер по онлайн-коммуникации Мишель Шехурина формируют творческий тандем, в котором их синергия привносит уникальное измерение в проект. Екатерина, с её богатым опытом в искусстве, культуре и кинематографе и Мишель, с её инновационным подходом к онлайн коммуникациям, создают идеальное сочетание, позволяющее проекту резонировать с аудиторией как в офлайн, так и в онлайн пространствах. Их совместные усилия укрепляют мосты между традиционными и цифровыми форматами., обогащая каждый аспект "Философии на воде" и делая его доступным и привлекательным для широкого круга зрителей.
"В мире, где господствуют разобщенность и недопонимание, честный диалог становится редким оазисом человечности. И наш проект не просто пространство для обсуждения, это место, где каждое мнение ценно, где различия не разъединяют, а обогащают наш общий опыт", - говорит Мишель Шехурина.
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