Видео ⟩ В Лувре протестующие попытались вылить суп на "Мону Лизу"

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ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Картина находится за пуленепробиваемым стеклом, поэтому маловероятно, что она будет повреждена, отмечает Би-би-си.

На видео видны две протестующие, которые требуют права на "здоровую и устойчивую пищу", говоря, что "наша сельскохозяйственная система больна".

Затем было видно, как сотрудники Лувра установили черные панели перед "Моной Лизой" и попросили посетителей покинуть помещение.

Группа Food Riposte сообщает на своем сайте, что правительство Франции не выполняет климатические обязательства. Кроме того, группа призывает создать систему, аналогичную государственной системе здравоохранения, которая обеспечивала бы людей здоровой едой, а крестьян - достойными доходами.

В Париже в последние дни прошли протесты фермеров, в которых требуют положить конец подорожанию топлива и упростить правила.

"Мону Лизу" с 50-х годов прошлого века защищает защитное стекло. Такое средство защиты тогда ввели, так как в 1956 году посетитель попытался испортить ценное произведение искусства, облив его кислотой. В том же году в картину бросили камнем, который повредил слой краски на локте изображенной на холсте женщины. Еще в 1974 году посетитель попытался распылить на холст красную краску, а в 2009 году женщина бросила глиняной кружкой по защитному стеклу.

В 2019 году музей установил перед работой пуленепробиваемое стекло.

Последняя громкая атака произошла в 2022 году, когда один из активистов бросил в картину торт, призвав людей "думать о Земле".