В результате удара беспилотника на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы ранения получили 25 солдат, говорится в заявлении. Это первые боевые потери США в регионе после начала войны в Секторе Газа, пишет "Медуза".

Президент США Джо Байден обвинил в нападении ополченцев, поддерживаемых Ираном. "Хотя мы еще собираем факты о нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана", - сказал американский президент.

"Вы можете быть уверены, что мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", - заявил Байден в своем заявлении. Президент США также выразил соболезнования семьям погибших бойцов.

CNN пишет, что власти США впервые после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года и начала войны в секторе Газа сообщили о своих потерях в регионе. По подсчетам CNN, с начала войны в Газе объекты США в регионе становились целями атак 158 раз. Официальные лица называли нападения несущественными и заявляли, что в их результате никто не погиб, а разрушений инфраструктуры не было.

MAJOR news — 3 U.S. soldiers killed & 25 injured in an #Iran-directed attack on a base on the #Syria-#Jordan border.



A huge escalation, and what everyone’s worried about since the first attack on October 18. pic.twitter.com/mtNcAKdq0K — Charles Lister (@Charles_Lister) January 28, 2024

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