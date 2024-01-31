В Латвии набирает обороты грипп

Результаты мониторинга гриппа, Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей прошлой недели свидетельствуют о набирающем обороты росте заболеваемости гриппом.
На прошлой неделе в практики семейных врачей, участвующие в мониторинге, с острыми симптомами инфекции верхних дыхательных путей обратились в общей сложности 917 пациентов, из которых 319 пациентам на основании типичной клинической картины был поставлен диагноз "грипп". За неделю до этого таких было 185.
На 100 000 жителей в Вентспилсе зарегистрировано 1180,7 случая заболевания, в Риге - 604,7, в Лиепае - 429, в Юрмале - 380,9, в Елгаве - 197,1, в Даугавпилсе - 169, в Екабпилсском крае - 116,5, в Резекне - 144,1, а в Валмиерском крае - 106,5 случая заболевания.
Самая высокая заболеваемость на прошлой неделе зарегистрирована в возрастной группе до четырех лет. На прошлой неделе лабораторно подтверждено 48 случаев гриппа, в которых в 46 случаях выявлен грипп А-типа, а в двух - грипп В-типа. Неделей ранее лабораторно было подтверждено 29 случаев заболевания гриппом.
С начала мониторинга поступила информация об 11 умерших, у которых лабораторно подтверждено заболевание гриппом. У всех 11 умерших было несколько побочных заболеваний и никто из них не был привит от гриппа в этом сезоне.
ЦПКЗ отмечает, что во многих странах Евросоюза и европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) наблюдается существенный рост числа острых респираторных инфекций и большинство стран ЕС/ЕЭЗ сообщают об активности гриппа, превышающей базовый уровень.
В ЕС/ЕЭЗ средняя доля положительных тестов на грипп составила 31%, тогда как неделей ранее она составляла 22%.
Между тем, число случаев Covid-19 за неделю не изменилось: лабораторно подтверждено 96 случаев Covid-19. Всего было проведено 1039 лабораторных тестов на наличие вируса SARS-cov-2. Число стационарных пациентов Covid-19 немного выросло - с 84 до 97.
На прошлой неделе в стационарах с тяжелым течением заболевания лечился один пациент, тогда как неделей ранее - двое. Всего зарегистрировано 12 смертей пациентов Covid-19 в возрастной группе от 50 лет, по крайней мере в семи случаях Covid-19 был основным диагнозом.
ЦПКЗ отмечает, что заболевание Covid-19 и гриппом часто приводит к существенному обострению хронических заболеваний, из-за которых необходима госпитализация и в результате осложнений может наступить смерть.
Для снижения риска тяжелой болезни, госпитализации и смерти рекомендуется вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19, особенно для людей из групп риска по здоровью.
ЦПКЗ предупреждает, что высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится вплоть до конца весны, как и в прошлые сезоны.
Список учреждений, где можно получить оплаченную государством вакцину против гриппа, можно найти на сайте ЦПКЗ? а также можно обратиться в медучреждения по своему месту жительства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!