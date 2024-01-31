В Латвии набирает обороты грипп

В ЕС/ЕЭЗ средняя доля положительных тестов на грипп составила 31%, тогда как неделей ранее она составляла 22%.

Между тем, число случаев Covid-19 за неделю не изменилось: лабораторно подтверждено 96 случаев Covid-19. Всего было проведено 1039 лабораторных тестов на наличие вируса SARS-cov-2. Число стационарных пациентов Covid-19 немного выросло - с 84 до 97.

На прошлой неделе в стационарах с тяжелым течением заболевания лечился один пациент, тогда как неделей ранее - двое. Всего зарегистрировано 12 смертей пациентов Covid-19 в возрастной группе от 50 лет, по крайней мере в семи случаях Covid-19 был основным диагнозом.

ЦПКЗ отмечает, что заболевание Covid-19 и гриппом часто приводит к существенному обострению хронических заболеваний, из-за которых необходима госпитализация и в результате осложнений может наступить смерть.

Для снижения риска тяжелой болезни, госпитализации и смерти рекомендуется вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19, особенно для людей из групп риска по здоровью.

ЦПКЗ предупреждает, что высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится вплоть до конца весны, как и в прошлые сезоны.

Список учреждений, где можно получить оплаченную государством вакцину против гриппа, можно найти на сайте ЦПКЗ? а также можно обратиться в медучреждения по своему месту жительства.

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