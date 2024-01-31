Ср, 31.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ Силиня пообещала Зеленской поддержку Латвии в возвращении похищенных РФ детей

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 31 января 2024, 20:46
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Премьер Эвика Силиня и Елена Зеленская
Премьер Эвика Силиня и Елена Зеленская Фото: Paula Čurkste / LETA
  • Силиня: приоритетом Латвии в Евросовете является финансовая поддержка Украине

Латвия поддерживает активные действия по возвращению украинских детей в их семьи, и ответственные за их похищение будут наказаны, подчеркнула в среду на встрече с супругой президента Украины Еленой Зеленской премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер-министр подтвердила, что Латвия и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину - политическими, финансовыми, военными средствами - до полной победы Украины. Кроме того, Латвия поддерживает активные действия против военных преступлений, осуществляемых Россией.

Галерея: Премьер Эвика Силиня и Елена Зеленская

На встрече обсуждалась поддержка Латвией Украины в борьбе ее народа с российским вторжением, а также проходящая в Риге конференция "Война России против детей". Осуществляемые Россией и поддерживаемые Белоруссией похищение, депортация и незаконное усыновление украинских детей особенно жестоки и заслуживают осуждения, подчеркнула премьер-министр.

"В Латвии очень яркая историческая память о том, что означает принудительный вывоз населения, осуществляемый оккупационными властями, попытки использовать самые страшные средства, чтобы сломить волю народа к сопротивлению и уничтожить его культуру. Это оставляет разрушительные последствия для семей и всего общества. Эти военные преступления особенно злы и бесчеловечны - ответственные за них должны быть наказаны в соответствии с международным законодательством. (...) Поддержим усилия по возвращению украинских детей в объятия их семей", - заявила Силиня.

Сегодня премьер-министр также встретилась с заместителем премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, чтобы обсудить дальнейшие шаги в процессе присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС). Силиня подтвердила, что во время совещания лидеров ЕС Латвия поддержит решения, которые позволят Украине получить долгосрочную финансовую поддержку ЕС.

Как отметили в Государственной канцелярии, поддержка Латвией Украины на сегодня превысила 600 млн евро, или 1% от ВВП страны. Правительство оказывает поддержку в военной сфере и одновременно продолжает поддерживать более 53 000 украинских беженцев в Латвии, в том числе более 4600 детей и 46 педагогов в школах Латвии. В Латвии также проходит реабилитация украинских детей.

Кроме того, продолжается оказание помощи украинским военнослужащим в медицинских учреждениях Латвии, а также обучение украинских военнослужащих. Латвия выделила средства на реконструкцию в Черниговской области. Один из приоритетов - оказание психологической, социальной и эмоциональной поддержки украинским женщинам.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей из Украины.

Опираясь на нормы международного права, МУС рассматривает вывоз украинских детей с оккупированных территорий как военное преступление.

Согласно данным Государственного информационного бюро Украины, в Россию или Белоруссию принудительно переселены 19 546 детей. К настоящему моменту удалось вернуть в Украину 387 детей, или около 2% от увезенных детей.

Силиня: приоритетом Латвии в Евросовете является финансовая поддержка Украине

Приоритетом Латвии в Евросовете является финансовая поддержка Украине, заявила премьер-министр Эвика Силиня, которая в среду в Рижском замке встретилась с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Она подчеркнула, что для Латвии важно, чтобы Украина была сильной и могла противостоять России. Премьер-министр выразила надежду, что по итогам Евросовета 27 стран-участниц договорятся о выделении Украине 50 миллиардов евро, против чего ранее выступала Венгрия.

Президент также выразил надежду, что Украина получит необходимую поддержку, сможет продолжить борьбу с российской агрессией и обеспечивать основные функции государства.

Ринкевич отметил, что в Риге проходит двухдневная международная конференция "Война России против детей", в которой принимает участие супруга президента Украины Елена Зеленская. На конференции будут обсуждаться вопросы похищения украинских детей Россией.

"Латвия последовательно выступает за привлечение России к ответственности путем создания международного трибунала. Незаконная депортация детей с территории Украины является частью российского преступления агрессии", - сказал президент.

"Если говорить с точки зрения поддержки, то это важная неделя не только на национальном, но и на европейском уровне", - добавил он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх