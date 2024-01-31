Фото ⟩ Силиня пообещала Зеленской поддержку Латвии в возвращении похищенных РФ детей

Как отметили в Государственной канцелярии, поддержка Латвией Украины на сегодня превысила 600 млн евро, или 1% от ВВП страны. Правительство оказывает поддержку в военной сфере и одновременно продолжает поддерживать более 53 000 украинских беженцев в Латвии, в том числе более 4600 детей и 46 педагогов в школах Латвии. В Латвии также проходит реабилитация украинских детей.

Кроме того, продолжается оказание помощи украинским военнослужащим в медицинских учреждениях Латвии, а также обучение украинских военнослужащих. Латвия выделила средства на реконструкцию в Черниговской области. Один из приоритетов - оказание психологической, социальной и эмоциональной поддержки украинским женщинам.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей из Украины.

Опираясь на нормы международного права, МУС рассматривает вывоз украинских детей с оккупированных территорий как военное преступление.

Согласно данным Государственного информационного бюро Украины, в Россию или Белоруссию принудительно переселены 19 546 детей. К настоящему моменту удалось вернуть в Украину 387 детей, или около 2% от увезенных детей.

Силиня: приоритетом Латвии в Евросовете является финансовая поддержка Украине

Приоритетом Латвии в Евросовете является финансовая поддержка Украине, заявила премьер-министр Эвика Силиня, которая в среду в Рижском замке встретилась с президентом Эдгаром Ринкевичем.