Чичваркин о жизни в РФ: "В какой-то момент, вы не сможете не зиговать"

Евгений Чичваркин считает поддержку политика Бориса Надеждина, идущего в кандидаты на выборы президента РФ, "тупиковой". Напомним, политик сдал в Центризбирком необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты РФ.

"Все мои 15 лет эмиграции на вопрос "Что делать?", я отвечаю одним образом: "Собираться и уезжать!". Так как в какой-то момент вы не сможете зиговать. Вам придется зиговать", - уверен Чичваркин.

В пример он привел влиятельных людей из РФ с 10 млн подписчиков в Instagram и доступом на телевидение, которым приходится ездить на Донбасс и обниматься с женами погибших солдат.

"Они уже не могут не зиговать. это изменилось после голой вечеринки. Следующая операция будет с выборами, а после инаугурации у них будут все руки развязаны", - заметил Чичваркин.

Предприниматель уверен, что Борис Надеждин будет дальше "играть по правилам".

Чичваркин также объяснил, что общего у группы "Би-2" и Филиппа Киркорова:

"Оба не поняли, как изменилась страна, в которой они сделали основную музыкальную карьеру. Один пришел полуголый на "голую вечеринку". Кстати, достаточно прикольно одетый, будем предельно честны, а этого уже нельзя. А другие путешествуют в те страны, в которые я не путешествую, не приезжаю, и больше никогда не приеду пока Путин жив [...].

Вообще в той территории с русским паспортом делать нечего. Ребята из "Би-2" не поняли, что и как изменилось на самом деле в стране. В стране все резко ухудшилось и идет в сторону фашистского режима".

Видео: интервью с Евгением Чичваркиным

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