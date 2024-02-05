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Смольянинов на слете "иноагентов", "Би-2" на свободе, а Галкин в Австралии

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!

Супруга Данилы Поперечного примерила новый наряд

Эдгар Ринкевич был на природе

Илья Прусикин снимал забавные видео

Рената Литвинова в окружении голубей

Ким Кардашьян в ковбойской шляпе

Светлана Лобода куда-то бежала

Группа "Би-2" на свободе и находится в Израиле

Лайма Вайкуле гастролирует по США

Оля Полякова гадает на таро

Катрина Гупало участвовала в конкурсе Supernova

Новая фотосессия Элины Глузуновой

Донс на Supernova

Максим Галкин в Австралии

Тина Кароль подготовила чувственный номер

Зимние радости Ирины Шейк

Артур Смольянинов и Евгений Чичваркин на слете "иноагентов"

Там же была и Яна Троянова

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