Смольянинов на слете "иноагентов", "Би-2" на свободе, а Галкин в Австралии

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!
Супруга Данилы Поперечного примерила новый наряд
Эдгар Ринкевич был на природе
Илья Прусикин снимал забавные видео
Рената Литвинова в окружении голубей
Ким Кардашьян в ковбойской шляпе
Светлана Лобода куда-то бежала
Группа "Би-2" на свободе и находится в Израиле
Лайма Вайкуле гастролирует по США
Оля Полякова гадает на таро
Катрина Гупало участвовала в конкурсе Supernova
Новая фотосессия Элины Глузуновой
Донс на Supernova
Максим Галкин в Австралии
Тина Кароль подготовила чувственный номер
Зимние радости Ирины Шейк
Артур Смольянинов и Евгений Чичваркин на слете "иноагентов"
Там же была и Яна Троянова
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