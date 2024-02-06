Передача: Женщина обвиняет руководителя смилтенского хора сениоров в эмоциональном терроре

По словам женщины, руководитель хора на репетициях кричит, стучит по роялю и бьет ногой по полу. Однажды он даже назвала Аниту "отбросом".

Кроме того, на последнем концерте пенсионерам не разрешили смотреть другие выступления, вместо этого им пришлось час ждать в неуютном помещении.

Перед концертами пенсионеров заставляют репетировать, однако они вынуждены очень долго находиться на ногах, поэтому иногда участникам, имеющим проблемы со спиной, приходится страдать. Руководитель делает вид, что не замечает этого.

Кроме того, Анита обвиняет руководителя хора в том, что та появляется на рабочем месте в состоянии опьянения.

Руководитель хора Велта Исправникова передаче Bez Tabu указала, что обвинения женщины - ложь, она отмечает - если бы рассказанное было правдой, участники бы покинули хор, однако их число год от года лишь растет.

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