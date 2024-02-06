Подкомиссия поддержала ужесточение наказания за помощь иностранному государству

За аналогичные действия в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, в настоящее время предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ.

В дальнейшем подобное преступление будет наказываться лишением свободы на срок до семи лет.

Из списка наказаний за различные преступления будет исключена возможность применения в качестве основного наказания общественных работ и штрафа. Такие изменения будут внесены с целью применения за совершение соответствующих преступлений либо лишения свободы, либо пробационного надзора.

Поддержаны поправки, в соответствии с которыми больше нельзя будет применять общественные работы в качестве основного наказания за убийство ребенка, совершенное матерью во время родов или непосредственно после родов под влиянием вызванного ими психического и физиологического состояния. Кроме того, впредь такое наказание нельзя будет применять в качестве основного за убийство, совершенное в состоянии внезапного сильного психического возбуждения, вызванного насилием или тяжелым оскорблением со стороны потерпевшего.

От общественных работ или применения денежного штрафа в качестве основного наказания предусмотрено отказаться за следующие преступления: за умышленное причинение легкого телесного повреждения при различных отягчающих обстоятельствах, за пытки, за угрозу совершения убийства и причинения тяжкого телесного повреждения, за преследование, а также за незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица с применением насилия, угроз, обмана или выдавая себя за государственное должностное лицо.

В уголовном законе будет сделано уточнение, что к лицу, признанному ограниченно вменяемым, суд сможет применить установленные настоящим законом принудительные меры медицинского характера, тем самым предоставив суду выбор на их применение по мере необходимости. Нынешняя норма предусматривает, что эти средства должны применяться судом без возможности выбора.

Кроме того, получило поддержку предложение, в соответствии с которым отягчающем ответственность обстоятельством будет считаться преступное деяние против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Однако на заседании подкомиссии возникли дискуссии о том, будут ли суды одинаково подходить к этой норме.

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