Экс-президент Чили погиб в результате крушения вертолета

74-летний Пиньера погиб на популярном курорте Лаго-Ранко, в 920 километрах к югу от Сантьяго. В вертолете находились еще три человека, которым удалось выжить при крушении.

Пиньера был президентом два срока - с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.

Он был первым политиком правого толка, избранным президентом Чили после диктатуры Аугусто Пиночета, продолжавшейся с 1973 по 1990 год.

"Он получит все почести и признание, которых заслуживает", - заявила министр внутренних дел Каролина Тоа из левого правительства президента Габриэля Борича после известия о смерти Пиньеры.

Пиньера часто совершал полеты на своем вертолете. Он был миллиардером и бизнес-магнатом, бывшим акционером национальной авиакомпании страны, а также акционером телеканала и других компаний.

Журнал Forbes оценил состояние Пиньеры в 2,4 миллиарда долларов США.

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