В список запрещенных в РФ музыкантов попали Киркоров, Билан и Лолита

Один из попавших в список артистов рассказал изданию, что накануне вторжения связанные с администрацией Путина люди предупреждали его, что подобные списки появятся, и если артист "не изменит позицию", то попадет в них. О том, что новый список прислали именно из Кремля, говорит и источник "Медузы" в музыкальной индустрии РФ.

Российский промоутер в беседе с "Медузой" на условиях анонимности, подтвердил, что как минимум две группы, указанные в обновленном списке, действительно попали под запрет. "Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на госденьги и вешать наружную рекламу", - рассказал собеседник издания.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о наличии негласных списков запрещенных музыкантов. Власти РФ отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных музыкантов, стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации Путина, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники "Медузы" называют его "главным цензором кино, театра и музыки". На просьбу издания о комментарии чиновник не ответил.

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