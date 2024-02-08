В список запрещенных в РФ музыкантов попали Киркоров, Билан и Лолита

Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, "запрещенных к концертной деятельности" в РФ, пишет "Медуза". Документом с изданием поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.
Среди музыкантов в списке оказались участники "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти, а также музыканты, выступившие против российского вторжения в Украину - рэпер Loqiemean и группа "Несчастный случай". Также в перечень попали те, кто озвучил позицию по поводу вторжения, как пишет издание, "чрезвычайно аккуратно" (группы Shortparis, "Комсомольск") или не высказался вовсе (Dead Blonde).
Появились среди них и музыканты, которые ранее участвовали в событиях в РФ "патриотической" направленности. Так, группы "Монгол Шуудан" и "План Ломоносова" выступали на KinchevFest, организованный лидером группы "Алиса" Константином Кинчевым.
Всего в списке перечислены 50 музыкантов и групп:
- Филипп Киркоров
- Дима Билан
- Глюкоза
- Лолита Милявская
- Альбина Джанабаева
- Shortparis
- Несчастный случай
- Алексей Кортнев
- Максим Марлоу
- The Matrixx
- Анна Асти
- Dead Blonde
- Kedr Livanskiy
- Loqiemean (Роман Худяков)
- Markul
- Monran
- The Chemodan
- Сергей Ананич
- Борис Андрианов
- Ольга Арефьева
- Jukebox Trio
- Plamenev
- Wildways
- Диктофон
- Другдиджея
- Йорш
- Комсомольск
- Монгол Шуудан
- Максим Леонидов
- Алекша Нович
- Щенки
- Павел Пиковский
- Полина Осетинская
- СМН
- Электрофорез
- Максим Тесли
- Мария Тотибадзе
- План Ломоносова
- Олег Ягодин (Курара)
- Операция Пластилин
- Полматери
- Путь
- Рыночные отношения
- Слот
- Формация Лимон
- Рита Дакота
- Дмитрий Даниил (Scally Milano)
- Дора
- Дмитрий Емельянов
- Александр Казян (ОУ74)
Один из попавших в список артистов рассказал изданию, что накануне вторжения связанные с администрацией Путина люди предупреждали его, что подобные списки появятся, и если артист "не изменит позицию", то попадет в них. О том, что новый список прислали именно из Кремля, говорит и источник "Медузы" в музыкальной индустрии РФ.
Российский промоутер в беседе с "Медузой" на условиях анонимности, подтвердил, что как минимум две группы, указанные в обновленном списке, действительно попали под запрет. "Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на госденьги и вешать наружную рекламу", - рассказал собеседник издания.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о наличии негласных списков запрещенных музыкантов. Власти РФ отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных музыкантов, стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации Путина, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники "Медузы" называют его "главным цензором кино, театра и музыки". На просьбу издания о комментарии чиновник не ответил.
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