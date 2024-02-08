Чт, 8.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В список запрещенных в РФ музыкантов попали Киркоров, Билан и Лолита

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, "запрещенных к концертной деятельности" в РФ, пишет "Медуза". Документом с изданием поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.

Среди музыкантов в списке оказались участники "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти, а также музыканты, выступившие против российского вторжения в Украину - рэпер Loqiemean и группа "Несчастный случай". Также в перечень попали те, кто озвучил позицию по поводу вторжения, как пишет издание, "чрезвычайно аккуратно" (группы Shortparis, "Комсомольск") или не высказался вовсе (Dead Blonde).

Появились среди них и музыканты, которые ранее участвовали в событиях в РФ "патриотической" направленности. Так, группы "Монгол Шуудан" и "План Ломоносова" выступали на KinchevFest, организованный лидером группы "Алиса" Константином Кинчевым.

Всего в списке перечислены 50 музыкантов и групп:

  • Филипп Киркоров
  • Дима Билан
  • Глюкоза
  • Лолита Милявская
  • Альбина Джанабаева
  • Shortparis
  • Несчастный случай
  • Алексей Кортнев
  • Максим Марлоу
  • The Matrixx
  • Анна Асти
  • Dead Blonde
  • Kedr Livanskiy
  • Loqiemean (Роман Худяков)
  • Markul
  • Monran
  • The Chemodan
  • Сергей Ананич
  • Борис Андрианов
  • Ольга Арефьева
  • Jukebox Trio
  • Plamenev
  • Wildways
  • Диктофон
  • Другдиджея
  • Йорш
  • Комсомольск
  • Монгол Шуудан
  • Максим Леонидов
  • Алекша Нович
  • Щенки
  • Павел Пиковский
  • Полина Осетинская
  • СМН
  • Электрофорез
  • Максим Тесли
  • Мария Тотибадзе
  • План Ломоносова
  • Олег Ягодин (Курара)
  • Операция Пластилин
  • Полматери
  • Путь
  • Рыночные отношения
  • Слот
  • Формация Лимон
  • Рита Дакота
  • Дмитрий Даниил (Scally Milano)
  • Дора
  • Дмитрий Емельянов
  • Александр Казян (ОУ74)

Один из попавших в список артистов рассказал изданию, что накануне вторжения связанные с администрацией Путина люди предупреждали его, что подобные списки появятся, и если артист "не изменит позицию", то попадет в них. О том, что новый список прислали именно из Кремля, говорит и источник "Медузы" в музыкальной индустрии РФ.

Российский промоутер в беседе с "Медузой" на условиях анонимности, подтвердил, что как минимум две группы, указанные в обновленном списке, действительно попали под запрет. "Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на госденьги и вешать наружную рекламу", - рассказал собеседник издания.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о наличии негласных списков запрещенных музыкантов. Власти РФ отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных музыкантов, стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации Путина, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники "Медузы" называют его "главным цензором кино, театра и музыки". На просьбу издания о комментарии чиновник не ответил.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх