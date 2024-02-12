"Это история большого успеха": диджей из Латвии [Ex] da Bass достиг новых высот

Я долгое время слежу за испанским диджеем, продюсером и автором песен Sak Noel, который уже давно называет США своим домом и сотрудничал с такими великими людьми, как Sean Paul, Pitbull, Major Lazer и Lil Jon. У более широкой аудитории его имя, несомненно, ассоциируется с легендарным клубным хитом Loca People, который когда-то принес ему огромную мировую известность и возглавил UK Singles Chart. В конце прошлого года на его странице в Facebook появилось видео, в котором он предложил фолловерам создать свою версию его коллаборации с Rubi Rox. Это было короткое видео, где Rubi читала рэп сразу на двух языках. Так получилось, что и мелодия, и текст меня настолько захватили, что без долгих размышлений я решил сделать свою версию, изначально не задумываясь о том, что может за этим последовать. Примерно через две недели версия [Ex] da Bass была готова, и я отправил ее на оценку как вокалистке, которая мгновенно откликнулась, так и самому Sak Noel. И тут произошло то, чего я меньше всего ожидал: оба артиста были так воодушевлены услышанным, что мы начали обсуждать возможность выпуска моего ремикса с парой дополнений Sak Noel, официально - в качестве основной версии макси-сингла с добавлением Extended Mix для диджеев, а также фристайла Rubi Rox, с которого все началось. Эта версия затем стала альтернативным миксом.