"Это история большого успеха": диджей из Латвии [Ex] da Bass достиг новых высот

В пятницу, 9 февраля, под крылом лос-анджелесской звукозаписывающей компании Barnaton вышла совместная работа признанного испанского диджея Sak Noel и известного латвийского диджея [Ex] da Bass - песня Miami Freestyle с голосом Rubi Rox, талантливой доминиканской певицы из Майами (Флорида).
"Это история большого успеха моей 27-летней диджейской карьеры.
Я долгое время слежу за испанским диджеем, продюсером и автором песен Sak Noel, который уже давно называет США своим домом и сотрудничал с такими великими людьми, как Sean Paul, Pitbull, Major Lazer и Lil Jon. У более широкой аудитории его имя, несомненно, ассоциируется с легендарным клубным хитом Loca People, который когда-то принес ему огромную мировую известность и возглавил UK Singles Chart. В конце прошлого года на его странице в Facebook появилось видео, в котором он предложил фолловерам создать свою версию его коллаборации с Rubi Rox. Это было короткое видео, где Rubi читала рэп сразу на двух языках. Так получилось, что и мелодия, и текст меня настолько захватили, что без долгих размышлений я решил сделать свою версию, изначально не задумываясь о том, что может за этим последовать. Примерно через две недели версия [Ex] da Bass была готова, и я отправил ее на оценку как вокалистке, которая мгновенно откликнулась, так и самому Sak Noel. И тут произошло то, чего я меньше всего ожидал: оба артиста были так воодушевлены услышанным, что мы начали обсуждать возможность выпуска моего ремикса с парой дополнений Sak Noel, официально - в качестве основной версии макси-сингла с добавлением Extended Mix для диджеев, а также фристайла Rubi Rox, с которого все началось. Эта версия затем стала альтернативным миксом.
И это еще не все! Моментально родилась идея, что Sak Noel надо пригласить выступить в Балтии, и вот результат: 14 февраля мы выступим вместе в Мариямполе, 15 февраля - в Кедайняе, а 16 февраля - в Юрбаркасе, Литва. В свою очередь, 17 февраля мне выпадет честь разогревать Sak Noel в финском клубе Maxine в Хельсинки. Кроме того, есть вероятность, что на песню будет снят еще и клип. Можете в это поверить? Я уже реально начинаю в это верить!" - взволнованно рассказывает [Ex] da Bass.
Напомним, [Ex] da Bass (наст. имя - Марекс Дайнис), который в профессии уже 27 лет, в "нулевых" играл во многих легендарных клубах Латвии, в том числе в Essential и Nautilus.
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Аудио: Sak Noel x [Ex] da Bass x Rubi Rox - Miami Freestyle
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