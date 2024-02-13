Артемий Троицкий: "Говнорок" стал "кормовой базой" Z-рока"

Артемий Троицкий заметил, что так называемый "говнорок" стал "кормовой базой" Z-рока".

Ряд музыкантов-конформистов, пришедших в это направление, предпочли поддержать власть в РФ. Среди них Гарик Сукачев, группа "Чайф", Женя Маргулис, Вячеслав Бутусов и другие. Троицкому не нравится, когда используют имена и песни тех рок-музыкантов, которых уже нет в живых.

"Цой был абсолютным пацифистом", - с 99-процентной уверенностью сказал журналист.

"Известно, с каким трудом ему далось освобождение от армии. Во-вторых, ментором Цоя был Боря Гребенщиков". У него также нет сомнений по поводу Саши Башлачева.

По поводу таких музыкантов, как Майк Науменко или Толя Крупнов, у Троицкого нет уверенности, были бы они против войны или нет. Он возмущен рисунком с изображением Виктора Цоя в современной форме солдата российской армии с буквой Z на рукаве, а также песней "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной: "Это все подлость. Полная такая подлянка. Правда, далеко не впервой. Ранее мы все это проходили с Высоцким".

Козырев отметил, что российские панк-рок-группы оказались настоящими пацифистами - "Порнофильмы", "Тараканы!", "Наив", "Ногу свело!".

"Это меня не удивляет, поскольку если представлять рок как некую церковь, то панк-рок - это экстремальная секта. Для них некоторые устои абсолютно незыблемы. Если ты за государство, то ты вообще не панк", - объясняет Троицкий.

Артемий Троицкий позитивно относится к артистам, которые не покинули РФ, но высказываются в своих композициях. Например, группы "ДДТ" и "Ном".

Видео: Интервью с Артемием Троицким

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!