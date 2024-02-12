Реформа школьной сети: коалиция проведет дискуссии с самоуправлениями

Представители бюро премьер-министра Эвики Силини, Министерства образования и науки, Министерства сообщения, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Министерства экономики и комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в предстоящие две недели будут встречаться со всеми самоуправлениями Латвии, чтобы обсудить запланированную реформу школьной школ.
В понедельник после заседания коалиции Силиня заявила, что запланированы интенсивные переговоры о том, какая поддержка необходима самоуправлениям от правительства и министерств, чтобы самоуправления могли принимать решения об изменениях в системе образования.
Через две недели на заседании коалиции планируется обсудить результат переговоров и тогда можно будет принять решение о дальнейших шагах, отметила премьер.
Отвечая на вопрос о финансовой ситуации самоуправлений, Силиня отметила, что на этих переговорах можно будет договориться о "финансировании по полной программе", если самоуправление упорядочит свою школьную систему. Это позволило бы сохранить тем небольшие школы, о продолжении работы которых была бы достигнута договоренность.
Премьер-министр пояснила, что сейчас средств на маленькие школы не хватает, так как в них, в отличие от больших школ, у педагогов нет существенных возможностей дополнительного заработка. Поэтому прежняя модель "деньги следуют за учеником" себя исчерпала, отметила Силиня.
Политик "Прогрессивных" Антонина Ненашева в этом контексте подчеркнула, что сотрудничество нескольких министерств в общении с самоуправлениями поможет приблизиться к реализации стратегического плана по обеспечению в самоуправлениях доступности целого ряда услуг - образования, здравоохранения и социального ухода.
Возражения по поводу планируемой реформы озвучил Союз зеленых и крестьян (СЗК), указав на еще не решенные вопросы. Политик СЗК, министр экономики Виктор Валайнис сказал, что сегодня достигнута существенная договоренность о том, что в дальнейшем к рассмотрению вопроса по существу будут привлекаться и другие ответственные министерства.
По мнению Валайниса, вопрос не только в изменении модели финансирования образования, но и в других вещах, которые не могут рассматриваться в отрыве от упомянутого предложения, поэтому необходимо встретиться со всеми самоуправлениями, оценить каждую школу, чтобы понять, что необходимо сделать, чтобы можно было успешно внедрить реформу школьной сети.
Как сообщалось, в настоящее время правящая коалиция продолжает дискуссии о реформе школьной сети. В краткосрочной перспективе реформа школьной сети будет происходить на добровольной основе, но при этом министр образования и науки Анда Чакша призывает определить срок, с которого новая модель финансирования будет введена в качестве условия
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