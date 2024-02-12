Реформа школьной сети: коалиция проведет дискуссии с самоуправлениями

В понедельник после заседания коалиции Силиня заявила, что запланированы интенсивные переговоры о том, какая поддержка необходима самоуправлениям от правительства и министерств, чтобы самоуправления могли принимать решения об изменениях в системе образования.

Через две недели на заседании коалиции планируется обсудить результат переговоров и тогда можно будет принять решение о дальнейших шагах, отметила премьер.

Отвечая на вопрос о финансовой ситуации самоуправлений, Силиня отметила, что на этих переговорах можно будет договориться о "финансировании по полной программе", если самоуправление упорядочит свою школьную систему. Это позволило бы сохранить тем небольшие школы, о продолжении работы которых была бы достигнута договоренность.

Премьер-министр пояснила, что сейчас средств на маленькие школы не хватает, так как в них, в отличие от больших школ, у педагогов нет существенных возможностей дополнительного заработка. Поэтому прежняя модель "деньги следуют за учеником" себя исчерпала, отметила Силиня.