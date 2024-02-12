Коалиция будет пытаться улучшить работу фонда выравнивания самоуправлений

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что самоуправления должны воспользоваться возможностью и просить у Госказны разрешения на возвращение в ближайшее время меньшей части кредита вместо изначально предусмотренной основной части.

Планируется также рассмотреть возможности использования средств Европейского союза.

Валайнис и политик "Прогрессивных" Антонина Ненашева подчеркнули, что необходимо пересмотреть схему выравнивания финансов. По словам Валайниса, важно избежать того, чтобы у одного самоуправления прирост средств из фонда выравнивания финансов составил, например, 2%, а у другого 17%. Ненашева указала на необходимость обеспечения доступности ресурсов для муниципалитетов на максимально равноправных условиях.

Как сообщалось, самоуправления ожидают от правительства и парламента, что в будущем не будут приниматься решения, которые окажут негативное фискальное влияние на бюджеты самоуправлений, заявил агентству LETA глава ЛСС Гинт Каминскис после встречи с премьер-министром Силиней.

Каминскис отметил, что сейчас муниципалитеты испытывают серьезные финансовые проблемы. Несколько лет сокращались доходы самоуправлений - в том числе часть подоходного налога с населения, доля налогов на природные ресурсы и азартные игры, которую получают самоуправления. В результате самоуправлениям не хватает собственных доходов и они вынуждены увеличивать обязательства, занимая средства на инвестиции.

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