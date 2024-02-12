Коалиция будет пытаться улучшить работу фонда выравнивания самоуправлений

Правящая коалиция будет искать пути улучшения работы фонда выравнивания самоуправлений.
Политики формирующих правительство партий отметили необходимость улучшений в работе фонда выравнивания самоуправлений, отвечая на вопрос о том, будет ли учтен призыв Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) не обременять самоуправления дополнительными деньгами, а также на вопрос о поиске в сотрудничестве с местными властями решения в самоуправлениях, находящихся в затруднительной финансовой ситуации.
Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что в госбюджете на 2024 год правительство выделило дополнительные средства 17 самоуправлениям, поскольку еще в прошлом году было видно, что соответствующим местным властям будет сложно сформировать свои бюджеты. Кроме того, государство выделило самоуправлениям софинансирование на поддержку ухода за детьми, отметила Силиня.
По призыву парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) планируется особое внимание обратить на то, как фонд выравнивания самоуправлений будет работать в будущем, отметила глава правительства.
В этом году нужно найти решение дальнейшего финансирования самоуправлений, например, отменить промежуточные расчеты, введя вместо этого другую систему, отметила премьер-министр. Силиня подчеркнула, что важно добиться того, чтобы не возникало негативной конкуренции в привлечении нового населения, школьников.
Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что самоуправления должны воспользоваться возможностью и просить у Госказны разрешения на возвращение в ближайшее время меньшей части кредита вместо изначально предусмотренной основной части.
Планируется также рассмотреть возможности использования средств Европейского союза.
Валайнис и политик "Прогрессивных" Антонина Ненашева подчеркнули, что необходимо пересмотреть схему выравнивания финансов. По словам Валайниса, важно избежать того, чтобы у одного самоуправления прирост средств из фонда выравнивания финансов составил, например, 2%, а у другого 17%. Ненашева указала на необходимость обеспечения доступности ресурсов для муниципалитетов на максимально равноправных условиях.
Как сообщалось, самоуправления ожидают от правительства и парламента, что в будущем не будут приниматься решения, которые окажут негативное фискальное влияние на бюджеты самоуправлений, заявил агентству LETA глава ЛСС Гинт Каминскис после встречи с премьер-министром Силиней.
Каминскис отметил, что сейчас муниципалитеты испытывают серьезные финансовые проблемы. Несколько лет сокращались доходы самоуправлений - в том числе часть подоходного налога с населения, доля налогов на природные ресурсы и азартные игры, которую получают самоуправления. В результате самоуправлениям не хватает собственных доходов и они вынуждены увеличивать обязательства, занимая средства на инвестиции.
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