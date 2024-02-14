"Мы не позволим себя запугать": Ринкевич о преследовании Россией латвийских должностных лиц

Неофициальный список латвийских должностных лиц, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела, свидетельствует о том, что Россия продолжит запугивать соседей, заявил в среду, 14 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент отметил, что новости о списке его не удивили. Он обратил внимание, что уже в конце 2022 года Министерство иностранных дел (МИД) и путем официального заявления, и письменными обращениями в Сейм и в соответствующие самоуправления предупреждало, что бывшие и действующие депутаты, должностные лица могут подвергаться российским провокациям и действиям в связи с принятыми в 2022 году решениями, например, в случае голосования за снос символов советской оккупации. Ринкевич напомнил, что в прошлом году российские власти требовали задержать бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского во время его визита в Киргизию.
"Абсолютно недопустимы действия против должностных лиц независимых государств за решения, принятые ими в своих странах с соблюдением законов своей страны. Это лишь показывает, что Россия продолжит делать то, о чем мы много раз говорили и предупреждали, - запугивать и создавать разного рода неудобства. [...]
Мы не позволим себя запугать", - подчеркнул глава государства.
Ринкевич сказал журналистам, что отдельный вопрос в том, доступна ли сейчас в СМИ вся база данных. Он отметил: если должностные лица в этом списке своего имени не находят, но участвовали в принятии решений, нельзя исключить, что они находятся в розыске. Президент призвал проявлять осторожность при выезде за пределы Европейского союза, стран НАТО и ОЭСР и в эти беспокойные времена консультироваться с МИД.
Как сообщалось, независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.
"Медиазона" выяснила, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках с Россией. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.
В розыск объявлены депутаты 13-го Сейма от фракции "Консервативные" Иева Акуратере, Дагмара Бейтнере-Ле Галла, Улдис Будрикис, Нормундс Жунна, Эвита Залите-Гроса, Рейнис Знотиньш, Эва Мартужа, Линда Медне, Сандис Риекстиньш, Кришьянис Фелдманс и Янис Циеленс.
Из фракции "Нового Единства" в список вошли Алдис Адамович, Рихард Козловскис, Айнар Латковскис, Атис Леиньш, Угис Ротенбергс, Анда Чакша, Карлис Шадурскис и Андрей Юдин.
В розыск объявлены депутаты от фракции Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис, Раймонд Бергманис, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Янис Дуклавс, Марис Кучинскис, Эдгар Таварс, Дидзис Шмитс.
А из фракции "Для развития/За!" в розыск объявлены Криста Баумане, Айгар Бикше, Мартиньш Бондарс, Илмар Дуритис, Гатис Замурс, Виестур Лиепкалнс, Юрис Пуце, Даце Рукшане-Щипчинска, Андрис Скриде, Анда Вита Терауда и Мартиньш Штейнс.
В списке также значатся депутаты Национального объединения Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Илзе Индриксоне, Рихард Колс, Янина Курсите-Пакуле, Инара Мурниеце, Ингуна Рибена, Эдмунд Тейрумниекс и Эдвин Шноре.
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