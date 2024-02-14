"Мы не позволим себя запугать": Ринкевич о преследовании Россией латвийских должностных лиц

Президент отметил, что новости о списке его не удивили. Он обратил внимание, что уже в конце 2022 года Министерство иностранных дел (МИД) и путем официального заявления, и письменными обращениями в Сейм и в соответствующие самоуправления предупреждало, что бывшие и действующие депутаты, должностные лица могут подвергаться российским провокациям и действиям в связи с принятыми в 2022 году решениями, например, в случае голосования за снос символов советской оккупации. Ринкевич напомнил, что в прошлом году российские власти требовали задержать бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского во время его визита в Киргизию.

"Абсолютно недопустимы действия против должностных лиц независимых государств за решения, принятые ими в своих странах с соблюдением законов своей страны. Это лишь показывает, что Россия продолжит делать то, о чем мы много раз говорили и предупреждали, - запугивать и создавать разного рода неудобства. [...]

Мы не позволим себя запугать", - подчеркнул глава государства.