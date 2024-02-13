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РФ объявила в розыск 67 депутатов Сейма, 15 депутатов Рижской думы и Голубеву (2)

rus.tvnet.lv
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Российские силовики на Красной площади
Российские силовики на Красной площади Фото: SCANPIX

Независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.

Издание пишет, что в розыске оказались 2/3 депутатов парламента Латвии, а также депутаты городских советов Риги и Клайпеды. В основном причина возбуждения уголовных дел против восточноевропейских политиков - элемент "борьбы с нацизмом", т. е. связь с демонтажем монументов Красной армии.

В мае 2022 года Следственный комитет РФ объявил, что следователи оценят действия Сейма Латвии, часть депутатов которого проголосовали за то, чтобы выйти из договора с РФ о сохранении советских мемориалов. Это позволило сносить в Латвии советские монументы, включая памятник советским солдатам в парке Победы в Пардаугаве.

В августе, уже после начала сноса, СК отчитался о возбуждении дела об "уничтожении захоронений" (на самом деле захоронения советских солдат в Латвии не демонтировали). Кого именно следователи решили привлечь к ответственности, тогда было неизвестно.

Теперь издание выяснило, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора. Так, ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против закона, в розыск объявлен не был.

СК РФ объявил в розыск депутатов Сейма Латвии
СК РФ объявил в розыск депутатов Сейма Латвии Фото: Медиазона

Также в розыске оказались 15 рижских муниципальных депутатов, принимавших решение о сносе памятника солдатам Красной армии (всего голосов "за" было отдано 38).

При этом, пишет издание, в розыск попали и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в голосовании, а также тогдашняя глава МВД Мария Голубева, которая также выступала за снос монумента и возглавляла МВД, когда полиция Риги задерживала протестующих в парке Победы 9 и 10 мая. После этого Голубеву отправили в отставку - за то, что митинг вообще допустили.

Также среди тех, кого разыскивает российская полиция - нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр сельского хозяйства Арманд Краузе и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам все они были депутатами Сейма. Видимо, именно тогда они и были объявлены в розыск.

СК РФ объявил в розыск восточноевропейских политиков и чиновников
СК РФ объявил в розыск восточноевропейских политиков и чиновников Фото: Медиазона

При этом в российский розыск на этот раз попала даже глава государства - эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Как сообщает "Медиазона", по данным в базе розыска сложно понять, по какой логике выбирают виновных в сносе советских памятников - туда они, как правило, попадают после публичных заявлений и поручений председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина.

Так, в конце 2022 года он дал указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал танку Т-34 в Нарве и прочие советские монументы.

После этого в розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Также российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа.

В розыске оказались и министр культуры Литвы и депутаты литовского Сейма.

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