При этом, пишет издание, в розыск попали и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в голосовании, а также тогдашняя глава МВД Мария Голубева, которая также выступала за снос монумента и возглавляла МВД, когда полиция Риги задерживала протестующих в парке Победы 9 и 10 мая. После этого Голубеву отправили в отставку - за то, что митинг вообще допустили.

Также среди тех, кого разыскивает российская полиция - нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр сельского хозяйства Арманд Краузе и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам все они были депутатами Сейма. Видимо, именно тогда они и были объявлены в розыск.

СК РФ объявил в розыск восточноевропейских политиков и чиновников Фото: Медиазона

При этом в российский розыск на этот раз попала даже глава государства - эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Как сообщает "Медиазона", по данным в базе розыска сложно понять, по какой логике выбирают виновных в сносе советских памятников - туда они, как правило, попадают после публичных заявлений и поручений председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина.

Так, в конце 2022 года он дал указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал танку Т-34 в Нарве и прочие советские монументы.

После этого в розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Также российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа.

В розыске оказались и министр культуры Литвы и депутаты литовского Сейма.

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