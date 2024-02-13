Независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.
Издание пишет, что в розыске оказались 2/3 депутатов парламента Латвии, а также депутаты городских советов Риги и Клайпеды. В основном причина возбуждения уголовных дел против восточноевропейских политиков - элемент "борьбы с нацизмом", т. е. связь с демонтажем монументов Красной армии.
В мае 2022 года Следственный комитет РФ объявил, что следователи оценят действия Сейма Латвии, часть депутатов которого проголосовали за то, чтобы выйти из договора с РФ о сохранении советских мемориалов. Это позволило сносить в Латвии советские монументы, включая памятник советским солдатам в парке Победы в Пардаугаве.
В августе, уже после начала сноса, СК отчитался о возбуждении дела об "уничтожении захоронений" (на самом деле захоронения советских солдат в Латвии не демонтировали). Кого именно следователи решили привлечь к ответственности, тогда было неизвестно.
Теперь издание выяснило, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора. Так, ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против закона, в розыск объявлен не был.
Также в розыске оказались 15 рижских муниципальных депутатов, принимавших решение о сносе памятника солдатам Красной армии (всего голосов "за" было отдано 38).
При этом, пишет издание, в розыск попали и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в голосовании, а также тогдашняя глава МВД Мария Голубева, которая также выступала за снос монумента и возглавляла МВД, когда полиция Риги задерживала протестующих в парке Победы 9 и 10 мая. После этого Голубеву отправили в отставку - за то, что митинг вообще допустили.
Также среди тех, кого разыскивает российская полиция - нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр сельского хозяйства Арманд Краузе и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам все они были депутатами Сейма. Видимо, именно тогда они и были объявлены в розыск.
При этом в российский розыск на этот раз попала даже глава государства - эстонский премьер-министр Кая Каллас.
Как сообщает "Медиазона", по данным в базе розыска сложно понять, по какой логике выбирают виновных в сносе советских памятников - туда они, как правило, попадают после публичных заявлений и поручений председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина.
Так, в конце 2022 года он дал указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал танку Т-34 в Нарве и прочие советские монументы.
После этого в розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Также российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа.
В розыске оказались и министр культуры Литвы и депутаты литовского Сейма.
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