Как одной вырастить четверых детей? Мать-одиночка делится опытом

В одной из последних серий подруга Ливы Айя подняла не особо приятную для нее тему - вовлеченность ее бывшего мужа в благополучие семьи, в которой растут четверо детей. Правда оказалось горькой: мало того, что с бывшим мужем нет никаких контактов, так еще и четверых детей приходится содержать одной.

На вопрос, получает ли она какую-нибудь помощь в воспитании детей, Лива отвечает: "Я тоже временами удивляюсь. Но хочу сказать - не такое уж это и безумие. Потому что самое сложное было в самом начале. Если у меня есть няни, если у меня есть чаты, если у меня есть зимнее плавание, если у меня есть ты...".

Женщина призналась, что без мужа ей удается достичь большего, чем с ним. "Если с мужчиной твоя жизнь улучшается, то с ним стоит жить, а если без него тебе все лучше удается, то это неспроста".

Лива рассказала, что отец детей работает за границей и не присылает ей денег. Детям может что-то привезти, когда приезжает в Латвию. "Но это такое разовое мероприятие. Он как гость, а не отец".

"У меня отличный отец и хорошая работа. И финансово он мне помогает. Я думаю, если бы у меня не было отца, то нам было бы очень грустно. Потому что я не знаю, смогу ли я заработать на всю семью. Конечно, детям нужны не только деньги, но и..." - отметила Лива, добавив, что каждый из детей посещает какой-то кружок.

"Мы принимаем в дар разные детские вещи. Я открыта ко всем форматам сотрудничества. На самом деле с картой почетной семьи можно неплохо все организовать", - добавила мать четверых детей.

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