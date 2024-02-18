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Видео ⟩ Как выглядит, наверное, самый экстремальный двор в Латвии?

rus.tvnet.lv
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Как выглядит, наверное, самый экстремальный двор в Латвии?
Как выглядит, наверное, самый экстремальный двор в Латвии? Фото: LTV/Iedzīvotāja foto

Муниципалитет уже почти 10 лет не может привести в порядок систему дождевой канализации в Силакроге в Ропажском крае, поэтому жители двух многоквартирных домов во время дождя и оттепели практически живут посреди озера, сообщает программа 4. studija.

Жители жаловались в Ропажскую думу с 2015 года, но проблема так и не была решена из-за различных ошибок местного самоуправления.

Единственный способ, которым муниципалитет помог жильцам 150 квартир в кризисной ситуации, - это прислал спецтехнику для откачки лишней воды со двора, которая после очередного дождя вновь затапливает двор.

Теперь муниципалитет дал понять, что весной двор будет приведен в порядок.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы 4. studija

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