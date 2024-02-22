Опрос: Треть жителей Латвии считает, что Украина должна согласиться на компромиссы

В рамках опроса респонденты должны были ответить на вопрос, учитывая ход военных действий с момента российского вторжения в 2022 году и и выбрав их двух вариантов их исход - восстановление территории Украины в границах 2014 года (до оккупации Крыма - прим. ред.) или некий компромисс.

49,4% опрошенных ответили, что, по их мнению, желаемым исходом является освобождение всей территории Украины от российской армии. При этом 34,3% респондентов выразили поддержку компромиссу, даже если в том или ином виде он будет означать "замораживание" конфликта и "передел" территории Украины. 16,3% затруднились ответить.

Поддержку компромиссам, например, по "заморозке" конфликта и переделу территории Украины, в основном выразили респонденты без гражданства Латвии - в этой группе так ответили 68% опрошенных. Среди респондентов, которые в семье разговаривают по-русски, доля сторонников такой версии достигает 60%. Этот же ответ выбрали и 49% респондентов в Латгале.

По возрастному распределению поддержать компромисс более склонны люди в возрасте от 45 до 54 лет.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет выступает за полное освобождение Украины: такое решение в качестве желаемого признали 72% респондентов в этой возрастной группе.

За освобождение всей территории Украины выступают люди с высокими доходами (69%) и те, чей разговорный язык в семьях латышский (68%), большой процент респондентов выбрал этот ответ в Видземском регионе (66%).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!