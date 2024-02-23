Бывший генсек НАТО: 20 лет назад Путин ждал, что его пригласят в Альянс

Би-би-си: У вас никогда не было впечатления, что Путин хотел вступить в НАТО? Он никогда об этом с вами не говорил?

Д.Р.: Я вспоминаю свою вторую встречу с Путиным, когда он напрямую спросил: когда вы собираетесь пригласить Россию в НАТО?

На что я ответил: «Мы специально не приглашаем страны вступить в НАТО, они сами подают заявки». А он сказал: «Ну что ж, мы не будем становиться в очередь со всякими странами, которые не имеют значения».

Он хотел, чтобы ему самому сделали предложение, потому что, на мой взгляд, он всегда считал, а теперь тем более считает, что Россия — великая страна на мировой арене и заслуживает уважения, которым пользовался Советский Союз.

Би-би-си: Путин утверждает, что Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на восток, и российские чиновники постоянно об этом напоминают. Обещал ли Запад, НАТО или США Советскому Союзу или России не расширять НАТО?