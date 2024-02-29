В доме легендарного актера Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия

Звезда мирового кинематографа XX века и один из самых ярких и красивых мужчин, признанный сердцеед и любимец публики сейчас живет в загородном особняке под Парижем. 88-летний актер перенес инсульт, страдает из-за того, что стал немощным, и несколько лет назад заявлял о желании совершить эвтаназию. Последний раз он появлялся на широкой публике в 2021 году на церемонии похорон своего друга и коллеги - другого великого французского актера Жана-Поля Бельмондо.



Как пишут СМИ, недавно актера взяли под судебную защиту и надзор, частично ограничив его в дееспособности, теперь крупными расходами и сделками с имуществом должен заниматься сторонний специалист.



В минувшие выходные в доме актера прошел обыск и французская полиция нашла 72 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и около 3000 патронов. При этом у актера нет разрешения на владением ими. Информация об инциденте противоречива. Некоторые медиа сообщают, что тревогу забил один из офицеров полиции, заметив в доме у актера пистолет. Другие пишут, что заявление написала сиделка, которую взволновало, что в доме у человека, находящегося не в самом лучшем душевном состоянии, имеется огнестрельное оружие.



Дочь актера Анушка Делон в интервью французской прессе заявила, что не видит в наличии оружия в доме ничего особенного - оно в доме присутствовало всегда и было частью семьи.

