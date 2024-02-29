Госконтроль принял решение по спецрейсам Кариньша

Время публикации решения зависит от того, будет ли Государственная канцелярия оспаривать решение в совете Госконтроля. Госканцелярия может сделать это до 14 марта.

Если решение не будет оспорено, Госконтроль опубликует промежуточный отчет 15 марта. Если решение будет оспорено, совет Госконтроля рассмотрит жалобу и примет решение в течение 30 дней.

Как сообщалось, критику со стороны общественности вызвали специальные рейсы, совершенные делегациями во главе с премьер-министром Кариньшем. С сентября 2021 года по сентябрь 2023 года, согласно информации, собранной Госканцелярией, из государственного бюджета таким образом было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых ЕС, расходы достигают 1,36 миллиона евро.

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