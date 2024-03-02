В Риге на читку пьесы с Хаматовой и Филиппенко не смогли попасть все желающие

28 февраля на площадке Hanzas Perons в Риге прошла сценическая читка на русском языке новой пьесы литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса "Тоталитарный роман".

На сцене появились актеры разных поколений и театральных культур: Чулпан Хаматова, Дарюс Мешкаускас, Филипп Григорьян, Александр Феклистов, Эгонс Домбровскис, Александр Филиппенко и другие.

Марюс Ивашкявичюс заметил в беседе, что "в зале 400 человек - 300 билетов и 100 приглашенных, а люди за дверьми Hanzas Perons спрашивают билеты".

Марюс Ивашкявичюс назвал свою пьесу "театральным мщением". Это мщение тоталитаризму, несвободному миру.

"Все это мне было знакомо и понятно с давних времен", - подчеркивает Александр Филиппенко. Они с Ивашкявичюсом познакомились прямо накануне читки. В "Тоталитарном романе" иносказательным образом высказывается и отношение к современной России.

Напомним, актер Александр Филиппенко, осудивший военное вторжение РФ на территорию Украины, ныне живет в Литве.

Видео: Интервью с Марюсом Ивашкявичюсом и Александром Филиппенко

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