Главное за 3 марта ⟩ Арест подозреваемых в поджоге Музея оккупации, взрывы в Крыму и откровения о российском плену

Новая неделя начнется с солнечной и сухой погоды, а в выходные может выпасть снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

За рубежом:

В ночь на воскресенье, 3 марта, в оккупированном Крыму произошли мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.

Популярный телеведущий, комик и шоумен Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню своей супруги Аллы Пугачевой.

Алексей Пивоваров объявил о вынужденном увольнении "значительной части" команды популярного YouTube-проекта "Редакция" из-за закона, запрещающего рекламу у "иноагентов". Права на Telegram-канал он передаст редакторам.

Жительница волости Рыуге Ирене-Вильхельмине Потсепп отметила столетие, сообщает Rus.Postimees.

Многие люди рассмотрели бы возможность продажи своего дома за 25 миллионов фунтов (около 29 миллионов евро), но семья в Австралии, которой сделали такое предложение, отказалась его продавать, сообщают зарубежные СМИ.

Несколько дней назад в центре польской столицы была жестоко изнасилована 25-летняя девушка. Представитель Варшавского медицинского университета в пятницу, 1 марта, сообщила, что девушка скончалась.

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