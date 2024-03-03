Завершается первое воскресенье марта. В Латвии разбираются с поджогом Музея оккупации и готовятся к переименованию улиц Риги, в Эстонии отмечают столетие, Россия и Украина продолжают воевать. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET!
Главное за 3 марта ⟩ Арест подозреваемых в поджоге Музея оккупации, взрывы в Крыму и откровения о российском плену
Новости Латвии:
В воскресенье, 3 марта, Рижский городской суд выдал санкцию на арест всех троих подозреваемых в нападении на Музей оккупации, сообщает агентство LETA.
В кадастре Государственной земельной службы на этой неделе были изменены названия улиц Маскавас, Пушкина и других, связанных с российским империализмом. В течение трех месяцев муниципалитет планирует изготовить таблички с новыми названиями и раздать их домовладельцам, которым придется их заменять самостоятельно, сообщает TV3 Ziņas.
В редакцию Bez Tabu обратился житель Риги Эрнест, который часто с неудовольствием наблюдает, как родители детей выезжают на траву и паркуют там свои машины, чтобы отвести или забрать детей из детского сада в Иманте, сообщает программа Bez Tabu.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей за расторжение налоговой конвенции с Беларусью.
Жители одного из рижских многоквартирных домов разочарованы работами по теплоизоляции - утеплению труб отопительной системы, - проведенными в доме. Они считают, что работы не выполнены до конца и половина средств была потрачена в никуда, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Новая неделя начнется с солнечной и сухой погоды, а в выходные может выпасть снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
В ночь на воскресенье, 3 марта, в оккупированном Крыму произошли мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.
Популярный телеведущий, комик и шоумен Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню своей супруги Аллы Пугачевой.
Алексей Пивоваров объявил о вынужденном увольнении "значительной части" команды популярного YouTube-проекта "Редакция" из-за закона, запрещающего рекламу у "иноагентов". Права на Telegram-канал он передаст редакторам.
Жительница волости Рыуге Ирене-Вильхельмине Потсепп отметила столетие, сообщает Rus.Postimees.
Многие люди рассмотрели бы возможность продажи своего дома за 25 миллионов фунтов (около 29 миллионов евро), но семья в Австралии, которой сделали такое предложение, отказалась его продавать, сообщают зарубежные СМИ.
Несколько дней назад в центре польской столицы была жестоко изнасилована 25-летняя девушка. Представитель Варшавского медицинского университета в пятницу, 1 марта, сообщила, что девушка скончалась.
Интересное чтиво:
Когда город попадает под оккупацию российской армии, быть мужчиной призывного возраста особенно опасно - даже если ты гражданский. Ярким свидетельством стали фотографии из Бучи, где после освобождения на улицах находили трупы мужчин в расцвете сил со связанными за спиной руками. Тридцатилетние Никита Горбань и Владимир (имя изменено) вернулись из плена замученными, с весом подростков, физически искалеченными. Но хотя бы живыми.
"Путин в мировой истории останется, безусловно, как маньяк", - заявил в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" театральный режиссер Иван Вырыпаев, которого суд в России заочно приговорил к 8 годам заключения по делу о "фейках" об армии.
В конце февраля в соцсетях распространилось фото голливудской звезды, актрисы из киносаги "Сумерки" Кристен Стюарт из ресторана в Икшкиле. Да, вы не ошиблись - она посетила Латвию, и не в первый раз.
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия расследует "очень серьезную утечку" информации. Накануне российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, генерал и несколько офицеров Военно-воздушных сил Германии обсуждают параметры использования ракет Taurus, в том числе для ударов по Крымскому мосту.
Производитель готовых продуктов питания Tactical Foodpack переехал из Эстонии в Германию: в Вильянди остался лишь отдел маркетинга, сообщает Rus.Postimees.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!