Постановления о выезде выданы 76 российским гражданам, некоторые уже уехали

В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, со 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с предписанием покинуть страну.

3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции и которые не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.

Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявку на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.

Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могли подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. Уважительными причинами считаются серьезные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий человека.

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