Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) на данный момент выдало 76 распоряжений о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали никаких документов для получения вида на жительство в Латвии, сообщает агентство LETA.
Постановления о выезде выданы 76 российским гражданам, некоторые уже уехали
Количество выездов и постановлений о выезде меняется ежедневно. К середине декабря было выдано 76 постановлений о выезде. Из них 25 были исполнены.
Также было принято 14 решений о принудительном выдворении, шесть из которых были исполнены.
Как ранее сообщалось, у 1016 граждан России была запрошена информация о причинах, почему они не выполнили требования закона и не подали документы на получение ВНЖ. Также PMLP просило этих граждан России предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у них больше нет оснований для получения ВНЖ.
Гражданам РФ выдается предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.
Согласно Закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.
В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, со 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с предписанием покинуть страну.
3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции и которые не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.
Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявку на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.
Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могли подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. Уважительными причинами считаются серьезные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий человека.
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