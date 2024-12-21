Азербайджан выступил посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа

Агентство со ссылкой на источники в азербайджанской энергетической компании SOCAR сообщило, что Европейский Союз (ЕС) и Украина обратились к Азербайджану с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией по соглашению о транзите газа, срок действия которого истекает в этом году.

По словам собеседника, переговоры между украинскими и российскими энергетическими компаниями длились почти год.

Однако в результате переговоров сторонам не удалось договориться об условиях.

Издание "Политико" сообщило, что ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к президенту Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой попытаться продлить контракт на транзит российского газа через Украину.

По их словам, расторжение контракта может осложнить поставки газа и привести к повышению цен для европейских потребителей.

Президент Владимир Зеленский заявил 19 декабря, что Украина не допустит транзита российского газа через свою территорию, чтобы помешать Кремлю зарабатывать деньги.

В то же время итальянские, словацкие и венгерские компании требуют продолжения транзита российского газа через Украину.

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