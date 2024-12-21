Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Азербайджан выступил посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Газораспределительная станция.
Газораспределительная станция. Фото: Laszlo Balogh

Украина и Россия через Азербайджан договорились о продолжении экспорта российского газа через Украину, сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источники в азербайджанской энергетической компании SOCAR сообщило, что Европейский Союз (ЕС) и Украина обратились к Азербайджану с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией по соглашению о транзите газа, срок действия которого истекает в этом году.

По словам собеседника, переговоры между украинскими и российскими энергетическими компаниями длились почти год. 

Однако в результате переговоров сторонам не удалось договориться об условиях.

Издание "Политико" сообщило, что ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к президенту Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой попытаться продлить контракт на транзит российского газа через Украину.

По их словам, расторжение контракта может осложнить поставки газа и привести к повышению цен для европейских потребителей.

Президент Владимир Зеленский заявил 19 декабря, что Украина не допустит транзита российского газа через свою территорию, чтобы помешать Кремлю зарабатывать деньги.

В то же время итальянские, словацкие и венгерские компании требуют продолжения транзита российского газа через Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх