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Популярная бразильская путешественница стала жертвой преступления в Индии

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

В Индии бразильская туристка, отдыхавшая в палатке вместе с мужем, подверглась групповому изнасилованию, сообщает американское СМИ CBS News.

28-летняя женщина и ее муж отправились в путешествие на мотоцикле. У женщины имеется гражданство Испании и Бразилии.

Индийская полиция уже арестовала четырех мужчин. Они предстали перед судом за групповое изнасилование иностранной туристки. Полиция разыскивает еще троих подозреваемых.

Нападение произошло ночью в пятницу, 1 марта, в районе на востоке Индии, где пара отдыхала в палатке.

"Мы сформировали команду для поимки оставшихся подозреваемых", - сообщил агентству AFP старший офицер местной полиции.

В воскресенье, 3 марта, троих обвиняемых доставили в суд, куда их привели с мешками на головах и обвязанными веревкой на поясе. Позднее все трое были взяты под стражу.

В воскресенье в суд также пришли пострадавшая и ее муж.

Супруги рассказали испанскому телеканалу Antena 3, что мужчины изнасиловали женщину и неоднократно избивали мужчину, сообщает агентство Reuters.

Потерпевшие рассказали, что остановились в палатке, потому что поблизости не было отелей.

Тем временем индийская полиция полна решимости поймать других подозреваемых и "строго наказать" их.

Карта: Район, где произошло изнасилование

Место, где было совершено преступление
Место, где было совершено преступление Фото: AP/Scanpix

Жертвы - путешественники по всему миру

Перед поездкой в ​​Индию пара объехала на мотоцикле несколько стран Азии.

На выходных женщина разместила видео на своей странице в Instagram, где у нее 234 тысячи подписчиков.

"Меня изнасиловали семеро мужчин. Они нас избивали и ограбили, хотя многие вещи [не забрали], потому что они хотели меня изнасиловать",

- сказала потерпевшая, добавив, что мужчины избили их и угрожали убить.

Пара позвонила в полицию, которая отвезла их в местный медицинский центр за помощью.

"Супруги говорили на смеси английского и испанского языков, поэтому полиция сначала их не поняла. Но они выглядели явно пострадавшими, поэтому их отвезли на лечение", - сказал представитель индийской полиции, добавив, что пара затем рассказала врачам об этом изнасиловании.

В посольстве Бразилии в Индии сообщили BBC, что женщина и ее муж "стали жертвами серьезного преступного нападения". В посольстве заявили, что связались с женщиной и местными властями, а также с посольством Испании, поскольку пара использовала испанские паспорта для въезда в Индию.

"Посольство Испании заявило, что предложило всю возможную помощь, включая психологическую поддержку, но пострадавшие отказались  от этого предложения, поскольку о них уже заботились индийские службы экстренной помощи", - заявили в посольстве Бразилии, добавив, что будут продолжать "мониторить все события".

Фото: EPA/Scanpix

В Индии количество изнасилований в день приближается к сотне

По данным властей Индии, в 2022 году в стране ежедневно регистрировалось в среднем около 90 изнасилований.

В том же году полиция арестовала банду из 11 человек за групповое изнасилование и пытки молодой женщины.

В том же году в Индии был арестован полицейский, обвиненный в изнасиловании 13-летней девочки.

В Мумбаи в 2021 году 34-летняя женщина умерла после изнасилования и жестоких пыток.

О многих изнасилованиях не сообщается из-за стигматизации жертв и неверия в полицейские расследования, сообщает медиа CBS. Осуждения виновных по-прежнему редки, а дела годами застревают в судах.

В 2012 году групповое изнасилование и убийство индийской студентки попало в заголовки мировых новостей. 23-летнюю студентку в автобусе в Нью-Дели изнасиловали пятеро мужчин и подросток.

Ужасное преступление привлекло международное внимание к высокому уровню сексуального насилия в Индии и спровоцировало недели протестов, которые в итоге привели к изменению закона и введению смертной казни за изнасилование.

Напомним, 21 февраля 2018 года латышка Лига Скромане и ее сестра Илзе отправились в Индию, в штат Керала, на занятия в Аюрведический центр дхармы и исцеления. 14 марта Лига исчезла, а спустя 40 дней она была найдена мертвой.

Ее тело с отрубленной головой нашли двое рыбаков у ближайшего леса.

По подозрению в изнасиловании и убийстве женщины арестовали двух человек, один из которых был туристическим гидом.

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