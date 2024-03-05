Популярная бразильская путешественница стала жертвой преступления в Индии

Место, где было совершено преступление Фото: AP/Scanpix

Жертвы - путешественники по всему миру

Перед поездкой в ​​Индию пара объехала на мотоцикле несколько стран Азии.

На выходных женщина разместила видео на своей странице в Instagram, где у нее 234 тысячи подписчиков.

"Меня изнасиловали семеро мужчин. Они нас избивали и ограбили, хотя многие вещи [не забрали], потому что они хотели меня изнасиловать",

- сказала потерпевшая, добавив, что мужчины избили их и угрожали убить.

Пара позвонила в полицию, которая отвезла их в местный медицинский центр за помощью.

"Супруги говорили на смеси английского и испанского языков, поэтому полиция сначала их не поняла. Но они выглядели явно пострадавшими, поэтому их отвезли на лечение", - сказал представитель индийской полиции, добавив, что пара затем рассказала врачам об этом изнасиловании.

В посольстве Бразилии в Индии сообщили BBC, что женщина и ее муж "стали жертвами серьезного преступного нападения". В посольстве заявили, что связались с женщиной и местными властями, а также с посольством Испании, поскольку пара использовала испанские паспорта для въезда в Индию.

"Посольство Испании заявило, что предложило всю возможную помощь, включая психологическую поддержку, но пострадавшие отказались от этого предложения, поскольку о них уже заботились индийские службы экстренной помощи", - заявили в посольстве Бразилии, добавив, что будут продолжать "мониторить все события".

Фото: EPA/Scanpix

В Индии количество изнасилований в день приближается к сотне