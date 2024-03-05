Популярная бразильская путешественница стала жертвой преступления в Индии

В Индии бразильская туристка, отдыхавшая в палатке вместе с мужем, подверглась групповому изнасилованию, сообщает американское СМИ CBS News.
28-летняя женщина и ее муж отправились в путешествие на мотоцикле. У женщины имеется гражданство Испании и Бразилии.
Индийская полиция уже арестовала четырех мужчин. Они предстали перед судом за групповое изнасилование иностранной туристки. Полиция разыскивает еще троих подозреваемых.
Нападение произошло ночью в пятницу, 1 марта, в районе на востоке Индии, где пара отдыхала в палатке.
"Мы сформировали команду для поимки оставшихся подозреваемых", - сообщил агентству AFP старший офицер местной полиции.
В воскресенье, 3 марта, троих обвиняемых доставили в суд, куда их привели с мешками на головах и обвязанными веревкой на поясе. Позднее все трое были взяты под стражу.
В воскресенье в суд также пришли пострадавшая и ее муж.
Супруги рассказали испанскому телеканалу Antena 3, что мужчины изнасиловали женщину и неоднократно избивали мужчину, сообщает агентство Reuters.
Потерпевшие рассказали, что остановились в палатке, потому что поблизости не было отелей.
Тем временем индийская полиция полна решимости поймать других подозреваемых и "строго наказать" их.
Карта: Район, где произошло изнасилование
Жертвы - путешественники по всему миру
Перед поездкой в Индию пара объехала на мотоцикле несколько стран Азии.
На выходных женщина разместила видео на своей странице в Instagram, где у нее 234 тысячи подписчиков.
"Меня изнасиловали семеро мужчин. Они нас избивали и ограбили, хотя многие вещи [не забрали], потому что они хотели меня изнасиловать",
- сказала потерпевшая, добавив, что мужчины избили их и угрожали убить.
Пара позвонила в полицию, которая отвезла их в местный медицинский центр за помощью.
"Супруги говорили на смеси английского и испанского языков, поэтому полиция сначала их не поняла. Но они выглядели явно пострадавшими, поэтому их отвезли на лечение", - сказал представитель индийской полиции, добавив, что пара затем рассказала врачам об этом изнасиловании.
В посольстве Бразилии в Индии сообщили BBC, что женщина и ее муж "стали жертвами серьезного преступного нападения". В посольстве заявили, что связались с женщиной и местными властями, а также с посольством Испании, поскольку пара использовала испанские паспорта для въезда в Индию.
"Посольство Испании заявило, что предложило всю возможную помощь, включая психологическую поддержку, но пострадавшие отказались от этого предложения, поскольку о них уже заботились индийские службы экстренной помощи", - заявили в посольстве Бразилии, добавив, что будут продолжать "мониторить все события".
В Индии количество изнасилований в день приближается к сотне
По данным властей Индии, в 2022 году в стране ежедневно регистрировалось в среднем около 90 изнасилований.
В том же году полиция арестовала банду из 11 человек за групповое изнасилование и пытки молодой женщины.
В том же году в Индии был арестован полицейский, обвиненный в изнасиловании 13-летней девочки.
В Мумбаи в 2021 году 34-летняя женщина умерла после изнасилования и жестоких пыток.
О многих изнасилованиях не сообщается из-за стигматизации жертв и неверия в полицейские расследования, сообщает медиа CBS. Осуждения виновных по-прежнему редки, а дела годами застревают в судах.
В 2012 году групповое изнасилование и убийство индийской студентки попало в заголовки мировых новостей. 23-летнюю студентку в автобусе в Нью-Дели изнасиловали пятеро мужчин и подросток.
Ужасное преступление привлекло международное внимание к высокому уровню сексуального насилия в Индии и спровоцировало недели протестов, которые в итоге привели к изменению закона и введению смертной казни за изнасилование.
Напомним, 21 февраля 2018 года латышка Лига Скромане и ее сестра Илзе отправились в Индию, в штат Керала, на занятия в Аюрведический центр дхармы и исцеления. 14 марта Лига исчезла, а спустя 40 дней она была найдена мертвой.
Ее тело с отрубленной головой нашли двое рыбаков у ближайшего леса.
По подозрению в изнасиловании и убийстве женщины арестовали двух человек, один из которых был туристическим гидом.
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