Безжалостное убийство Лиги Скромане: в Индии суд приговорил двух мужчин к пожизненному заключению

Напомним, 21 февраля 2018 года латышка Лига Скромане и ее сестра Илзе отправились в Индию, в штат Керала, на занятия в Аюрведический центр дхармы и исцеления. 14 марта Лига исчезла, а спустя 40 дней она была найдена мертвой.

Ее тело с отрубленной головой нашли двое рыбаков у ближайшего леса.

По подозрению в изнасиловании и убийстве женщины арестовали двух человек, один из которых был туристическим гидом.

Суд столицы штата - города Тхируванантхапурам - во вторник, 6 декабря, признал их виновными.

Суд, который начал рассмотрение дела шесть месяцев назад, пришел к выводу, что 32-летний Умеш и 28-летний Удаякумар завлекли латвийскую туристку при помощи марихуаны, "сильно одурманили" ее, после чего изнасиловали.

Оба осуждены также за злоупотребление запрещенными веществами и их реализацию.

Как сообщил суд, мужчины останутся в тюрьме "до окончания их биологической жизни".

Несмотря на то, что в полиции заявили, что обвиняемые признали свою вину, сами они это отрицали и в суде свою вину не признали.

За судебным процессом в режиме онлайн из Дублина следила Илзе, которая начала онлайн-поисковую кампанию после того, как полиция не смогла найти ее сестру Лигу.