Видео ⟩ Контрольная закупка: продают ли подросткам алкоголь и сигареты?

Продажа несовершеннолетним алкогольной и никотиновой продукции является актуальной проблемой практически во всей Латвии, но лишь в редких случаях жители бьют тревогу и принимают активные меры.

Для проверки предоставленной информации полиция пригласила несовершеннолетнюю девушку, после чего они отправились на проведение контрольной закупки. Первый магазин - в Царникаве. Продавец не вступает в беседу с несовершеннолетней и, ни на секунду не задумываясь, сканирует бутылку спиртного напитка, за которую платит девушка. В тот момент, когда у девушки оказываются бутылка, остаток денег и чек, в магазин входит полиция и начинает фиксировать нарушение. Продавец расплакалась, а менеджер был поражен.

Следующий магазин тоже находится в Царникаве. Девушка заходит в магазин, но с покупкой алкоголя возникают проблемы. Кассир просит показать документы. Глядя на них, она обнаруживает, что покупателю еще нет 18 лет.

Во время третьей покупки девушка пытается купить одноразовое табачное изделие. На кассе девушка предъявляет документы, и продавец без каких-либо подозрений продает ей никотиновый продукт. Когда товар, чек и сдача оказываются на руках, правоохранители вновь получают сигнал к действию.

В итоге двое из трех продавцов не соблюдали закон. Женщину, продавшую алкоголь несовершеннолетней, оштрафуют на сумму от 280 до 700 евро. А для юридических лиц законом предусмотрен штраф от 700 до 7100 евро.

Кассира, продавшего электронное курительное устройство, ожидает штраф от 280 до 350 евро, а магазин - от 700 до 1400 евро. По словам полиции, наказание во многом зависит от того, является ли преступление первым или повторным.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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