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"7 лет провел в "русском пузыре": актер Театра им. Чехова об изучении латышского

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова Ēriks Saksons
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4 марта в Театре им. Чехова состоялся спектакль невиданного еще в латвийских театрах формата: в постановке приняли участие как актеры, так и журналисты. В интервью TVNET+ актер театра Александр Маликов рассказал о своем пути к отказу от гражданства РФ, изучении латышского и о том, как сплотить латвийское общество. 

После 24 февраля 2022 года Александр Маликов начал процесс отказа от российского гражданства. Процедура заняла некоторое время, но все получилось. После артист получил латвийское гражданство в порядке натурализации.

"Сейчас esmu Latvijas pilsonis. Да, могу голосовать теперь. Виза нужна в Россию, если вдруг поеду навестить родных. Могу съездить в Англию. Раньше надо было визу делать, сейчас могу. Могу бизнес открыть в Евросоюзе. Классно. Одни плюсы", - с улыбкой говорит актер Рижского театра им. М. Чехова. 

Специально учить латышский язык никогда не было целью Александра:

"Я просто учил язык, потому что мне нравилось...

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