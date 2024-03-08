"7 лет провел в "русском пузыре": актер Театра им. Чехова об изучении латышского

4 марта в Театре им. Чехова состоялся спектакль невиданного еще в латвийских театрах формата: в постановке приняли участие как актеры, так и журналисты. В интервью TVNET+ актер театра Александр Маликов рассказал о своем пути к отказу от гражданства РФ, изучении латышского и о том, как сплотить латвийское общество.
После 24 февраля 2022 года Александр Маликов начал процесс отказа от российского гражданства. Процедура заняла некоторое время, но все получилось. После артист получил латвийское гражданство в порядке натурализации.
"Сейчас esmu Latvijas pilsonis. Да, могу голосовать теперь. Виза нужна в Россию, если вдруг поеду навестить родных. Могу съездить в Англию. Раньше надо было визу делать, сейчас могу. Могу бизнес открыть в Евросоюзе. Классно. Одни плюсы", - с улыбкой говорит актер Рижского театра им. М. Чехова.
Специально учить латышский язык никогда не было целью Александра: