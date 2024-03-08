Фото, Видео ⟩ Завершена установка защитных сооружений на четырех пограничных пунктах Латвии

Уже сообщалось, что план по военному укреплению и внедрению мер контрмобильности на восточной границе является составной частью линии обороны Балтии, которая включает создание вдоль всей границы России и Беларуси опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил - оборонительных позиций для солдат и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начнутся в марте.

Чтобы не допустить передвижения противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог для создания противотанковых рвов, а позже в противотанковые рвы будут преобразованы и расположенные в приграничной зоне мелиоративные отводные канавы.

Кроме того, будут размещены препятствия различного типа, например, противотанковые рвы будут усилены бетонными блоками и конструкциями, к примеру, так называемыми "драконьими зубами" и противотанковыми минами. Препятствия будут приспособлены для местности, в том числе будут использоваться естественные препятствия - болота, леса и другие природные объекты.

Одновременно в пограничной зоне будут установлены и оборудованы безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов для оперативного усиления оборонных позиций. Кроме того, будут разработаны планы по подготовке к быстрому и эффективному разрыву важнейших транспортных артерий - дорог, железных дорог, мостов - чтобы задержать возможное продвижение противника.