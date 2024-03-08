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Фото, Видео ⟩ Завершена установка защитных сооружений на четырех пограничных пунктах Латвии

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Завершена установка защитных сооружений на четырех пограничных пунктах Латвии
Завершена установка защитных сооружений на четырех пограничных пунктах Латвии Фото: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

Как стало известно агентству LETA, в рамках первых мероприятий по военному укреплению и внедрению мер контрмобильности на восточной границе на четырех латвийских пунктах пропуска завершена установка бетонных и песчаных сооружений.

Во вторник, 5 марта, Кабинет министров утвердил план по военному укреплению и внедрению мер контрмобильности на восточной границе, на реализацию которого предполагается потратить 303 млн евро.

В соответствии с приказом министра обороны Андриса Спрудса сразу же начались работы по укреплению границы.

Галерея: Установка бетонных блоков на пограничном пункте Гребнево

Работы по возведению заграждений были проведены на пограничных пунктах в Патерниеки, Терехово, Пиедруе и Гребнево.

Установленные заграждения обеспечат усиление пограничных пунктов и военной контрмобильности. На видео, опубликованном министром обороны, видно, как солдаты устанавливают бетонные блоки и конструкции из песка, подобные тем, которые используются при строительстве военных баз.

В Минобороны агентству подтвердили, что действия Национальных вооруженных сил (NBS) во вторник, 5 марта, были осуществлены в запланированном объеме. Согласно утвержденному правительством плану, работы по укреплению границы продолжаются.

Уже сообщалось, что план по военному укреплению и внедрению мер контрмобильности на восточной границе является составной частью линии обороны Балтии, которая включает создание вдоль всей границы России и Беларуси опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил - оборонительных позиций для солдат и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начнутся в марте.

Чтобы не допустить передвижения противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог для создания противотанковых рвов, а позже в противотанковые рвы будут преобразованы и расположенные в приграничной зоне мелиоративные отводные канавы.

Кроме того, будут размещены препятствия различного типа, например, противотанковые рвы будут усилены бетонными блоками и конструкциями, к примеру, так называемыми "драконьими зубами" и противотанковыми минами. Препятствия будут приспособлены для местности, в том числе будут использоваться естественные препятствия - болота, леса и другие природные объекты.

Одновременно в пограничной зоне будут установлены и оборудованы безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов для оперативного усиления оборонных позиций. Кроме того, будут разработаны планы по подготовке к быстрому и эффективному разрыву важнейших транспортных артерий - дорог, железных дорог, мостов - чтобы задержать возможное продвижение противника.

В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий будет потрачено 25 млн евро. Хотя нынешний план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.

На вопрос, планируется ли разместить вблизи границы в том числе подразделения НАТО, министр напомнил, что оборонное ведомство реализует масштабный проект по строительству полигона в Селии, чтобы обеспечить проведение учений будущей бригады НАТО, в связи с чем численность союзников в Латвии увеличится в целом, в том числе в восточных регионах. "Учения проходили и будут проходить регулярно, в том числе в приграничном районе", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в январе этого года подписали соглашение о создании линии обороны Балтии для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться координированно, однако каждая страна реализует проект за счет собственных бюджетных средств.

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