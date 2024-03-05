На реализацию плана по военному укреплению на восточной границе выделено 303 млн евро

Во вторник Кабинет министров утвердил план по военному укреплению и внедрению мер контрмобильности на восточной границе, на реализацию которого предполагается потратить 303 млн евро, сообщили агентству LETA в пресс-отделе Министерства обороны.
План по военному укреплению и внедрению мер контрмобильности на восточной границе является составной частью линии обороны Балтии, которая включает создание вдоль всей границы России и Беларуси опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил: оборонительных позиций для солдат и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.
В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начнутся в марте.
Чтобы не допустить передвижения противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог для создания противотанковых рвов, а позже в противотанковые рвы будут преобразованы и расположенные в приграничной зоне мелиоративные отводные канавы.
Кроме того, будут размещены препятствия различного типа, например, противотанковые рвы будут усилены бетонными блоками и конструкциями, например, так называемыми "драконьими зубами" и противотанковыми минами. Препятствия будут приспособлены для местности, в том числе будут использоваться естественные препятствия - болота, леса и другие природные объекты.
Одновременно в пограничной зоне будут установлены и оборудованы безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов для оперативного усиления оборонных позиций. Кроме того, будут разработаны планы по подготовке к быстрому и эффективному разрыву важнейших транспортных артерий - дорог, железных дорог, мостов - чтобы задержать возможное продвижение противника.
Министр обороны Андрис Спрудс (Р) после заседания правительства рассказал журналистам, что к настоящему моменту уже выполнены многие задачи по укреплению границы, а именно, размещены воинские части и регулярно проводятся учения.
В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий будет потрачено 25 млн евро. С учетом постановления правительства уже сегодня начата доставка на пограничные пункты в Патерниеки, Терехово и Гребнево бетонных блоков.
Хотя нынешний план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.
На вопрос, планируется ли разместить вблизи границы в том числе подразделения НАТО, министр напомнил, что оборонное ведомство реализует масштабный проект по строительству полигона в Селии, чтобы обеспечить проведение учений будущей бригады НАТО, в связи с чем численность союзников в Латвии увеличится в целом, в том числе в восточных регионах. "Учения проходили и будут проводиться регулярно, в том числе в приграничном районе", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в январе этого года подписали соглашение о создании линии обороны Балтии для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться координированно, однако каждая страна реализует проект за счет собственных бюджетных средств.
Утвержденный сегодня правительством план будет реализовываться параллельно с проектом Министерства внутренних дел и ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) по строительству инфраструктуры восточной границы страны, в том числе забора, с целью противодействия нелегальным иммигрантам. На строительство инфраструктуры уже потрачены миллионы евро и в дальнейшем предусмотрены объемные суммы.
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