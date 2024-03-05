На реализацию плана по военному укреплению на восточной границе выделено 303 млн евро

Министр обороны Андрис Спрудс (Р) после заседания правительства рассказал журналистам, что к настоящему моменту уже выполнены многие задачи по укреплению границы, а именно, размещены воинские части и регулярно проводятся учения.

В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий будет потрачено 25 млн евро. С учетом постановления правительства уже сегодня начата доставка на пограничные пункты в Патерниеки, Терехово и Гребнево бетонных блоков.

Хотя нынешний план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.

На вопрос, планируется ли разместить вблизи границы в том числе подразделения НАТО, министр напомнил, что оборонное ведомство реализует масштабный проект по строительству полигона в Селии, чтобы обеспечить проведение учений будущей бригады НАТО, в связи с чем численность союзников в Латвии увеличится в целом, в том числе в восточных регионах. "Учения проходили и будут проводиться регулярно, в том числе в приграничном районе", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в январе этого года подписали соглашение о создании линии обороны Балтии для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться координированно, однако каждая страна реализует проект за счет собственных бюджетных средств.

Утвержденный сегодня правительством план будет реализовываться параллельно с проектом Министерства внутренних дел и ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) по строительству инфраструктуры восточной границы страны, в том числе забора, с целью противодействия нелегальным иммигрантам. На строительство инфраструктуры уже потрачены миллионы евро и в дальнейшем предусмотрены объемные суммы.

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