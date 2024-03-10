Под Петербургом сбит дрон и вспыхнул сильный пожар

Власти Ленинградской и Новгородской областей сообщили в воскресенье, 10 марта, о сбитых дронах. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, из-за беспилотника, сбитого в районе поселка Форносово Тосненского района был введен "режим закрытия воздушного пространства". Информацию об уничтожении беспилотного аппарата над территорией Ленинградской области подтвердило и Минобороны РФ.

Из-за введенного плана "Ковер" аэропорт Пулково в течение примерно полутора часов не принимал и не выпускал рейсы. По сообщению Росавиации, три самолета были перенаправлены на резервные аэродромы.

Telegram-канал Baza указывает, что причиной введения плана "Ковер" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга. Канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что объектом атаки было, предположительно, крупное нефтяное предприятие, причем на Петербург летели три дрона: два из них были сбиты над Новгородской областью, а один долетел до Ленинградской.

Дым от пожара видели во всем Петербурге

Между тем местные СМИ связывают ограничение работы аэропорта с сильным пожаром, вспыхнувшим в районе Волхонского шоссе, на территории областной производственной зоны Горелово. По данным МЧС, при пожаре на площади 1000 квадратных метров пострадали два человека. Его причина не уточняется.

По информации "Фонтанки", черный столб дыма от возгорания в ангаре мебельного производства видели жители практически всех районов Санкт-Петербурга.

В последний раз работу аэропорта Пулково ограничивали 2 марта - тогда также сообщалось, что средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.