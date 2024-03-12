Массированный налет дронов на регионы России. Что известно

В прошлом году этот завод «Лукойла» переработал 15,8 млн тонн нефти, произвел 4,9 млн тонн бензина, 5,6 млн тонн дизельного топлива, а также 2,3 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн авиакеросина, отмечает «Коммерсант».

Дроны прилетают в Кстово уже не в первый раз. 31 января источник «РИА Новости» сообщал, что два беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе. Беспилотники также атаковали ранее в Нижегородской области город Дзержинск, где расположены предприятия химической промышленности.

В Орле дрон попал в нефтебазу. Губернатор Андрей Клычков также назвал ее объектом топливно-энергетического комплекса, не уточнив, кому он принадлежит. Загорелся один резервуар нефтехранилища на площади 100 квадратных метров, для тушения использовался пожарный поезд.

После 10 утра Клычков написал в телеграме, что «последствия ночной атаки БПЛА» ликвидированы, а «задымление» в городе не представляет никакой опасности и «является последствием работы пожарных служб».

Предыдущие атаки

Как рассказывала ранее Би-би-си, в этом году участились атаки на объекты российского ТЭК. Беспилотники уже долетали и до топливных терминалов в Ленинградской области и Петербурге, и до завода «Роснефти» в Туапсе, а также других объектов критической инфраструктуры.

В ночь на 24 февраля после воздушной атаки произошел пожар на крупнейшем сталелитейном заводе России — Новолипецком металлургическом комбинате.