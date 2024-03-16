Первая латвийская пилот в гражданской авиации Австралии Валда Ошс родилась в Лиепае в 1935 году и в 1968 году покончила с собой в Мельбурне. Писательница Ласма Гайтниеце родилась в Лиепае в 1981 году. Обеих женщин связывает не только родство, но и несколько мистических совпадений и сходств.

Из Ошсей - семьи из четырех человек - остался один Юрис. Он, по словам сына, сходил с ума от того, что произошло с его сестрой Валдой и родителями. За несколько лет до серии трагедий в его семье родилась дочь Кристине. Второй ребенок - сын Симон - в семье Юриса и его жены родился только через 20 дней после смерти матери Юриса. мать Симона, будучи примерно на мятом месяце беременности, пережила уход Валды.

Это история о невероятных совпадениях, практически невозможном восстановлении родственных связей и близости душ. Найти давно пропавших родственников - большое счастье, а найти родственную душу - это совсем большая редкость и подарок.