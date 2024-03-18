Интервью ⟩ Затлерс: сейчас Россия гораздо опаснее, чем была два года назад

- В России выросло поколение, которое видело президентом России только Путина. Что делать с этой частью общества? Сможет ли это поколение сменить президента?

- Вопрос в том, понравится ли этому поколению Путин или нет, будут ли они чувствовать себя хорошо при этом режиме, найдут свое место и поверят, что это лучший режим и лучшее государственное управление, которое только может быть. Такой вариант тоже возможен. Однако у людей есть стремление к свободе и чувство свободы, которого нет в России. Мы не знаем, выйдут ли когда-нибудь эти люди на улицы для протеста.

Хочу отметить, что последние депортации произошли в Латвии через девять лет после советской оккупации. Репрессивный режим Иосифа Сталина не имел дела с латвийским народом. Видите ли, все не так просто. В головах людей есть идея государства, самосознание, желание жить на своих условиях. Проблемы возникают, когда все это исчезает из мыслей людей. Поэтому мы не должны сомневаться. За последние 30 лет мы сделали много хорошего. Мы не должны сомневаться, мы должны гордиться тем, что сделали.

- Теоретически существует вероятность того, что страны Балтии могут согласиться и не признать "выборы" президента России. На практике это может означать, что не будет никакой коммуникации на уровне глав правительств и президентов.