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Интервью ⟩ Затлерс: сейчас Россия гораздо опаснее, чем была два года назад

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс Фото: Zane Bitere / LETA
rus.tvnet.lv
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В эти выходные в России прошли президентские "выборы", на которых "победил" кремлевский диктатор Владимир Путин. Агентство LETA пригласило на беседу бывшего президента Валдиса Затлерса, который подчеркнул, что Россия сейчас гораздо опаснее, чем была два года назад, но, к сожалению, западные страны не хотят этого понимать.

- Почему вы говорите, что Россия опаснее, чем два года назад?

- Экономика, бизнес и промышленная жизнь России в настоящее время подчинены военным нуждам. Речь идет и о военно-социальном контракте. Те, кто работает в военной промышленности, всегда будут иметь работу и зарплату. Часть россиян воюет против украинцев за деньги. Такая система не может поддерживаться долго, если страна не находится в состоянии войны. Есть надежда, что ситуация изменится как по волшебству. Но этого не произойдет.

- В связи с войной России против Украины у части общества возникают экзистенциальные мысли, что делать, если Россия не остановится в Украине, а может выступить против стран Балтии?

- Хочу подчеркнуть и успокоить население - в настоящее время прямой военной угрозы Латвии нет. Конечно, есть вопросы, что делать в час Х, поэтому я приглашаю граждан вступить в Земессардзе стать солдатами запаса. Я приглашаю молодых людей, которые все еще думают о том, чем заняться в жизни, подумать о вступлении в армию. Если говорить о Земессардзе, то у меня есть знакомые, которые вступили туда и довольны. Они с людьми, которых никогда раньше не встречали и, вероятно, не встретили бы в другой жизненной ситуации. В Земессардзе люди объединены в одно целое.

- Почему Запад не может принять идею об опасности России?

- После Второй мировой войны одной из целей европейских стран было предотвращение войны. Европа - мирный континент. Да, мы много лет не готовились к войне. Мы хотели жить в мире, но реальность такова, что наш восточный сосед внезапно заставил нас задуматься о войне и обороне. Нам нужно начать готовиться к войне. Будет ли война, мы пока не знаем.

На мой взгляд, необходимо провести больше работы, чтобы латвийское общество поняло, что мы живем в хорошей среде. Наше общество, несмотря на всю его сложность, является современным обществом. Мы можем не соглашаться друг с другом и иметь диаметрально противоположные мнения. Те, кто поддерживает режима Путина, живут в Латвии вполне мирно. Следует отметить, что Латвийское государство не делает и не может влиять на то, что происходит в головах людей. Ни один человек не будет наказан только за свои мысли, а за сеяние ненависти и разжигание ненависти, а также за пропаганду войны России против Украины.

К человеку не прикреплена метка. В Латвии есть украинские беженцы, которые на самом деле являются этническими русскими, у нас есть местные русские и русские, приехавшие из России. Поймите, сейчас все основано на самодисциплине. Люди не глупы, одной искры было бы достаточно, чтобы изменить ситуацию.

- Известно, что "выборы" президента России пройдут на временно оккупированных Россией территориях. Согласится ли Европейский Союз (ЕС) не признать президентские "выборы" в России?

- Конечно, на оккупированных территориях выборы оккупантов не являются легитимными. Я думаю, что ЕС согласится с этим. Но трудно провести границу между тем, кто голосовал на оккупированных территориях, и тем, кто голосовал в России. Это практически невозможно сделать, потому что может оказаться, что местное население тоже оккупировано. Россия колонизирует Украину. В течение 50 лет это происходило в Латвии. В стране находились войска иностранного государства, оккупационная администрация. По сути, это была колонизация. Если вспомнить историю, то перед Первой мировой войной Германия тоже планировала колонизировать Курляндию. Это не простой вопрос. Мы должны громко заявить, что российское законодательство не работает на оккупированных территориях, поэтому "выборы" не являются легитимными.

​- Можно ли вообще считать "выборы" президента России легитимными?

- Когда началась война, было ясно, что за пару недель она не закончится. Было три сценария - выборов вообще не будет, начнется борьба за пост президента, либо Путин объединит вокруг себя большинство общества и будет единственным кандидатом без минимальных шансов проиграть "выборы". Третий вариант - нынешний, но с таким же успехом могли быть и первый, и второй. Чудес не будет.

На президентских "выборах" 2011 года, которые он едва не проиграл, Путин понял, что должен "отодвинуть" своих соперников с помощью физической силы, путем запугивания. Любой, кто потенциально может противостоять Путину, должен быть убит. Неважно, убит ли лидер российской оппозиции Алексей Навальный или основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Путин либо убивает своих потенциальных соперников, либо сажает их в тюрьму, где они могут провести остаток жизни. Путин сделал все, чтобы стать безжалостным диктатором. Такова реальность.

- В России выросло поколение, которое видело президентом России только Путина. Что делать с этой частью общества? Сможет ли это поколение сменить президента?

- Вопрос в том, понравится ли этому поколению Путин или нет, будут ли они чувствовать себя хорошо при этом режиме, найдут свое место и поверят, что это лучший режим и лучшее государственное управление, которое только может быть. Такой вариант тоже возможен. Однако у людей есть стремление к свободе и чувство свободы, которого нет в России. Мы не знаем, выйдут ли когда-нибудь эти люди на улицы для протеста.

Хочу отметить, что последние депортации произошли в Латвии через девять лет после советской оккупации. Репрессивный режим Иосифа Сталина не имел дела с латвийским народом. Видите ли, все не так просто. В головах людей есть идея государства, самосознание, желание жить на своих условиях. Проблемы возникают, когда все это исчезает из мыслей людей. Поэтому мы не должны сомневаться. За последние 30 лет мы сделали много хорошего. Мы не должны сомневаться, мы должны гордиться тем, что сделали.

- Теоретически существует вероятность того, что страны Балтии могут согласиться и не признать "выборы" президента России. На практике это может означать, что не будет никакой коммуникации на уровне глав правительств и президентов.

- Коммуникации уже не происходит. Когда в последний раз Путин встречался с европейскими лидерами - с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Китае?! Балтийские страны могли бы договориться, и я думаю, что другие страны тоже согласились бы. Это было бы положительным результатом, если бы мы сошли с волны пессимизма по поводу того, что у Украины не все так хорошо, как нам хотелось бы, в войне с Россией.

Если посмотреть на "успехи" России в войне, захват Авдеевки вряд ли можно считать победой. Конечно, пропаганда может преподнести это как победу. В Украине еще ничего не потеряно, и нет никаких признаков того, что Украина это сделает. Я оптимистичен, что Украина достигнет своих целей, а Россия – нет. Видите ли, у России была колониальная цель - захват территорий. Российское мышление не изменилось с 18 века.

- Вы не знаете, что некоторые русские в Латвии живут с двумя лицами. Одно лицо видят окружающие, а другое раскрывается в самом близком кругу семьи и друзей?

- Я могу согласиться. На кухне, за столом они разговаривают, но на публике избегают говорить о политике. Невозможно стереть убеждения из сознания человека, он должен измениться сам.

Российские граждане, которые находятся в Латвии, почему-то не рвутся в путинскую Россию. Это говорит о том, что у них есть какая-то связь с Латвией и они чувствуют себя здесь достаточно комфортно. Да, сейчас некоторые из них недовольны тем, что их теперь беспокоит латвийское государство. Но сложно сказать, какая группа более опасна. Полностью достоверных данных никогда не будет.

В Украине все силовые структуры, такие как полиция, армия, спецслужбы, были пронизаны российскими агентами. Речь идет не о 10%, а о более чем 50%.

Блицкриг провалился, несмотря на сеть российской агентуры. За несколько недель Россия захотела создать другую страну. Это не сработало. Почему?! На этот ответ тоже никто не ответит, возможно, некоторые агенты "инкапсулировались" и продолжают шпионить, некоторые, возможно, поняли, что на этот раз им следует перейти на другую сторону.

- На встрече лидеров НАТО и ЕС страны достигли соглашения о закупке боеприпасов у третьих стран и передаче их Украине. Из каких третьих стран Россия закупает боеприпасы?

- Россия закупает боеприпасы у Ирана и Северной Кореи, которые являются странами, находящимися под санкциями. Разумеется, ни НАТО, ни ЕС не будут покупать боеприпасы у этих двух стран. Фактически, последние десять-двадцать лет большая часть оружия закупалась в странами Ближнего Востока. Ни Европа, ни Южная Америка этого не делали. Удивительно, что оружие советских времен вдруг появляется в Эквадоре. Я не могу понять, должны ли мы отдать его Украине или выбросить.

Зачастую вооружение носит маниакальный характер и основано на корыстных интересах, ведь гораздо проще купить оружие и боеприпасы и отправить их на Украину, чем давать деньги Украине на поиск стран, у которых можно купить оружие. Мы также должны помнить, что Германия провела мощную мобилизацию в поддержку Украины, и пути назад нет. Я не могу этого сказать, например, о Франции и Италии. Французы заговорили, но разговор есть разговор. Необходимы действия. Всем ясно, что сегодня мы не можем говорить о том, что Европа отправит свои войска в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался говорить об этом, проверяя реакцию России.

На мой взгляд, латвийским дипломатам следует гораздо больше работать с такими странами, как Италия, Франция, Испания и Португалия. Также необходимо работать с такими странами, как Индия и Бразилия, которые действительно могут повлиять на то, сможет ли Россия вести войну в течение длительного времени или нет. С первого дня войны в Украине Путин был готов воевать надолго. Это не очень хорошая новость.

- Как убедить страны, которые находятся дальше от войны России в Украине, ведь не секрет, что чем дальше страна находится от Европы, тем больше у них складывается впечатление, что война России с Украиной - это локальный конфликт, с которым они должны справиться сами?

- Это правда, что в войнах в Африке погибло гораздо больше людей, чем на Украине. Африканцы возмущены тем, почему мир не интересуется ими. Разница в том, что война идет в мирной Европе. Европа заинтересована в мире и небезразлична к тому, что происходит в Украине.

Я спрашиваю африканцев, заинтересованы ли их соседи в мире или они просто хотят видеть, как их соседей убивают, на чем они могут хорошо заработать. Китай, который выступает за мир, но в данный момент наживается на том, что Россия находится в состоянии войны, поступил аналогичным образом.

- Как вы думаете, какова цель Путина? Есть версия, что Россия хочет добиться "объединения" с Беларусью и Украиной, восстановить великую державу. Может быть, Путин надеется на передел Европы, "Ялтинскую конференцию-2"?

- "Ялтинская конференция-2" - одна из несбыточных мечтаний. На мой взгляд, Путин уперся в невозможность реализовать свои цели. К России присоединили Луганск и Донецк, но встал вопрос, в каких границах - административных или подконтрольных. Путин говорил про административные границы, но административные территории сегодня Путиным не контролируются.

Путин не достиг никаких серьезных целей, кроме завоевания Мариуполя и установления сухопутной связи с Крымом. О чем думает сегодня Путин?! Я не знаю. Не будем забывать, что он бывший офицер Комитета национальной безопасности и мыслит тактически гибко. Это означает, что Путин может очень быстро изменить тактику. Путин хочет, чтобы Россия стала сверхдержавой. Этого трудно достичь, если цели не достигнуты.

Вот почему была эта безумная битва за Авдеевку. До Минских соглашений целью было захватить Дебальцево, который является железнодорожным узлом. Путин хотел захватить его, чтобы подготовиться к следующему наступлению. Мы должны понять, как мыслит Путин. Мысль о том, что он готов взять паузу и подготовиться к следующей атаке, не является ошибочной. Мы не должны делать паузу и повторять подобное снова. У нас нет никаких гарантий, что Россия станет мирной страной, потому что для этого нет социально-экономической базы. В этом и заключается проблема.

- Если Россия сделает паузу и восстановит свои силы, должны ли мы в странах Балтии начать беспокоиться?

- Нам вообще не нужно бояться. Нам нужно работать над собственным обществом, его стабильностью и устойчивостью, потому что потенциальный враг всегда наблюдает за степенью самоорганизации, за тем, как общество и государство способны организоваться для собственной защиты.

Наш Праздник песни и танца - сильный сигнал. Победы наших спортсменов - важный сигнал. В нашей истории есть Балтийский путь. Если это можно организовать, значит, люди знают, чего хотят, и способны сотрудничать. Латвия должна послать такой сигнал России.

Почему Путин хочет войны?! Да, он может сколько угодно говорить о денацификации, но на самом деле ему нужно больше людей и природных ресурсов для России. Речь идет как о зерновых полях, так и об угольных и атомных станциях. Он хочет, чтобы все это работало на Россию. Это колониальная война, и не нужно искать в этом ничего большего.

Пока Путину позволяют, он будет идти вперед. В каком-то смысле Путин вполне предсказуем. Был ли он доволен своим интервью с бывшим комментатором Fox News Такером Карлсоном?! Думаю, нет. Я предполагаю, что он посмотрел интервью позже и понял, что оно отличается от того, что он планировал. Послание Путина заключалось в том, какой он "белый и пушистый", что он единственный, кто поступает правильно. Ему не удалось убедить в этом. Я думаю, что это интервью было скорее для внутреннего пользователя в России, чтобы донести до своих людей, что он - единственный кандидат в президенты и что альтернативы ему нет.

- Чему мы можем научиться у врага за последние два года?

- Россию не следует недооценивать. Это первый урок. Помните, были заявления о том, что через три года в России закончатся деньги, ее экономика рухнет. Это, к сожалению, значит выдавать желаемое о действительном. В России свободная экономика - и те, кто занимается бизнесом, будут приспосабливаться. Не знаю, как они обходят санкции, но там тоже можно неплохо заработать.

В военном отношении Россию также нельзя недооценивать. У них не закончатся ракеты через месяц. Также следует понимать, что Путин - дзюдоист с соответствующим складом ума, то есть он тоже не сдастся. Одна из слабостей России заключается в том, что россияне не любят неудачников. Нам нужно начать думать о том, как сделать так, чтобы провалы Путина стали очевидными.

Надо сказать, что его пребывание у власти зависит от того, насколько продолжительной будет война - ведь она будет тем дольше, чем дольше будет править Путин. Честно говоря, я не хочу ничему у них учиться. Я жил в Советском Союзе, эта Россия - гораздо более неприятная и опасная страна, потому что там нет чувства ответственности за то, что происходит в мире. Есть только желание все разрушить - обманом, силой, ракетами, но разрушить. В настоящее время Россия является корнем всех проблем. Трагедия России в том, что у нее нет другой идеологии, кроме военной. Поэтому нам также необходимо быть сильными в военном отношении, чтобы никто не подумал напасть на нас.

Надо сказать, что его пребывание у власти зависит от того, насколько продолжительной будет война - ведь она будет тем дольше, чем дольше будет править Путин. Честно говоря, я не хочу ничему у них учиться. Я жил в Советском Союзе, эта Россия - гораздо более неприятная и опасная страна, потому что там нет чувства ответственности за то, что происходит в мире. Есть только желание все разрушить - обманом, силой, ракетами, но разрушить. В настоящее время Россия является корнем всех проблем. Трагедия России в том, что у нее нет другой идеологии, кроме военной. Поэтому нам также необходимо быть сильными в военном отношении, чтобы никто не подумал напасть на нас.

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