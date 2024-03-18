Интервью ⟩ Затлерс: сейчас Россия гораздо опаснее, чем была два года назад

В эти выходные в России прошли президентские "выборы", на которых "победил" кремлевский диктатор Владимир Путин. Агентство LETA пригласило на беседу бывшего президента Валдиса Затлерса, который подчеркнул, что Россия сейчас гораздо опаснее, чем была два года назад, но, к сожалению, западные страны не хотят этого понимать.
- Почему вы говорите, что Россия опаснее, чем два года назад?
- Экономика, бизнес и промышленная жизнь России в настоящее время подчинены военным нуждам. Речь идет и о военно-социальном контракте. Те, кто работает в военной промышленности, всегда будут иметь работу и зарплату. Часть россиян воюет против украинцев за деньги. Такая система не может поддерживаться долго, если страна не находится в состоянии войны. Есть надежда, что ситуация изменится как по волшебству. Но этого не произойдет.
- В связи с войной России против Украины у части общества возникают экзистенциальные мысли, что делать, если Россия не остановится в Украине, а может выступить против стран Балтии?
- Хочу подчеркнуть и успокоить население - в настоящее время прямой военной угрозы Латвии нет. Конечно, есть вопросы, что делать в час Х, поэтому я приглашаю граждан вступить в Земессардзе стать солдатами запаса. Я приглашаю молодых людей, которые все еще думают о том, чем заняться в жизни, подумать о вступлении в армию. Если говорить о Земессардзе, то у меня есть знакомые, которые вступили туда и довольны. Они с людьми, которых никогда раньше не встречали и, вероятно, не встретили бы в другой жизненной ситуации. В Земессардзе люди объединены в одно целое.