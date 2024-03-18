Трагедия в Австралии: из воздушного шара выпал мужчина

Тело мужчины было найдено утром в понедельник на улице в районе частных домов. На место происшествия была вызвана неотложная помощь.

Воздушный шар приземлился благополучно. СМИ сообщили, что остальным пассажирам были предложены консультации психологов.

"Корзины воздушных шаров разработаны с мыслью о безопасности, особенно чтобы предотвратить случайное выпадение или случайный выход пассажиров", - говорится в сообщении, которое после трагедии распространили представители индустрии воздушных шаров Австралии.

В сообщении также высказываются соболезнования близким мужчины.

"Понятно, что пассажиры и пилот травмированы в результате этой трагедии, и оператор обеспечивает психологическую поддержку и консультации всем пострадавшим".

Ведется расследование.

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