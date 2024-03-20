Фитнес-тренер и тиктокер Лаурис Мичулис вызвал возмущение в социальных сетях, довольно жестко отозвавшись о мужских зарплатах, пишет Apollo.lv.
"Получаешь две тысячи на руки? Неудачник!". Местный тиктокер взбесил пользователей своими высказываниями
В TikTok он опубликовал видео, в котором заявил, что зарабатывать две-три тысячи на руки в течение 25 лет - это "чисто круто".
"Но если ты 35-летний мужчина и зарабатываешь две-три тысячи на руки, это уже немного странно. Итак, в 35 лет у тебя, вероятно, еще есть семья, которую нужно содержать, и ты зарабатываешь две тысячи на руки... Вопрос - что ты делаешь?
Содержать семью на две тысячи - это бедность, на мой взгляд!
Или еще лучше, тебе 40 лет, ты в самом расцвете сил, и ты зарабатываешь две тысячи на руки - чем ты занимался всю свою жизнь? 18-летние ребята, работая на складах, зарабатывают по две тысячи на руки - по-моему, ты неудачник", - выразил мнение Лаурис.
Он добавил, что понимает, что до миллиона дойдет не каждый. "Но для обычного человека не дотягивать до пяти тысяч в месяц - это немного жестоко!"
По словам Лауриса, любой молодой человек в Латвии может заработать две-три тысячи, но важно совершенствоваться и "хотеть" зарабатывать больше.
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Подобные заявления удивили и даже оскорбили большое количество подписчиков Мичулиса, которые отметили, что все не так просто.
"Было бы здорово, если бы можно было зарабатывать пять тысяч в месяц, но на самом деле для значительной части латвийских мужчин это невыполнимая миссия, потому что на оплачиваемой работе платят столько, сколько платят. И не нужно говорить, что каждый может, каждый не может", - отметила женщина по имени Кристине.
Другой человек спросил Мичулиса - что, по его логике, 80% латвийских мужчин - неудачники? На что тиктокер ответил: "Верно!".
Еще один мужчина, в свою очередь, поинтересовался, как давно сам Лаурис зарабатывает такие деньги, на что получил лаконичный ответ: "Давно". Он также добавил, что зарабатывает более пяти тысяч евро в месяц.
"Похоже, что президент Латвии не достиг цели", - написал один из комментаторов.
"Отстойно быть президентом и зарабатывать как хороший парикмахер", - ответил Мичулис.
"Учителя, пожарные, полицейские, солдаты… неудачники?" - риторически спросила писательница Инга Гренцберга.
"Мы все неудачники и бомжи!", "Что это за ужасы…", "Кто будет делать работу, на которой не заработаешь пять тысяч?", "Живешь в сказочном мире" - вот некоторые из 300 комментариев, которые можно прочитать под видео.
Мичулис, однако, остался при своем мнении, отметив, что все контраргументы, направленные против него, - это "отговорки неудачников".
Подобные высказывания в программе 360TV ZIŅneši прокомментировал и врач-психотерапевт Клиники психосоматической медицины и психотерапии RSU Эрнест Пулиньш-Цинис.
"Наибольшее влияние инфлюенсеры оказывают на тех людей, у которых еще не до конца сформирована собственная позиция и мнение. А если подумать, что у нас большое количество мужчин с заниженной самооценкой, то такой популярный человек может оказать весьма существенное влияние на их самочувствие. Здесь также важно отметить, что это не вызовет депрессию или тревожные расстройства, а ухудшит самооценку. То, что человек в какой-то степени уязвим к такому замечанию, является чертой личности самого человека, что у него заниженная самооценка. И такие высказывания влиятельных лиц действительно не способствуют построению образа человека в широком понимании", - сказал врач-психотерапевт.
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