"Получаешь две тысячи на руки? Неудачник!". Местный тиктокер взбесил пользователей своими высказываниями

Подобные заявления удивили и даже оскорбили большое количество подписчиков Мичулиса, которые отметили, что все не так просто.

"Было бы здорово, если бы можно было зарабатывать пять тысяч в месяц, но на самом деле для значительной части латвийских мужчин это невыполнимая миссия, потому что на оплачиваемой работе платят столько, сколько платят. И не нужно говорить, что каждый может, каждый не может", - отметила женщина по имени Кристине.

Другой человек спросил Мичулиса - что, по его логике, 80% латвийских мужчин - неудачники? На что тиктокер ответил: "Верно!".

Еще один мужчина, в свою очередь, поинтересовался, как давно сам Лаурис зарабатывает такие деньги, на что получил лаконичный ответ: "Давно". Он также добавил, что зарабатывает более пяти тысяч евро в месяц.

"Похоже, что президент Латвии не достиг цели", - написал один из комментаторов.

"Отстойно быть президентом и зарабатывать как хороший парикмахер", - ответил Мичулис.

"Учителя, пожарные, полицейские, солдаты… неудачники?" - риторически спросила писательница Инга Гренцберга.

"Мы все неудачники и бомжи!", "Что это за ужасы…", "Кто будет делать работу, на которой не заработаешь пять тысяч?", "Живешь в сказочном мире" - вот некоторые из 300 комментариев, которые можно прочитать под видео.