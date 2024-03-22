Внебрачная дочь экс-президента Гунтиса Улманиса впервые рассказала об отношениях с отцом

Тайна семьи Улманисов была раскрыта 11 лет назад, девочке на тот момент было семь лет. На выпускном вечере дочери в детском саду выяснилось, что Гунвила - внебрачная дочь Улманиса.

После публичного скандала, когда выяснилось, что у него есть внебрачная дочь от женщины на 44 года моложе его, экс-президент прошел через эту ситуацию мужественно и с честью.

Он публично признал ребенка, дал дочери свою фамилию и с детства занимался ее воспитанием. Гунтис также несколько раз посещал публичные мероприятия со своей дочкой, в том числе ходил в "Арену Рига", чтобы посмотреть хоккейные матчи, а также посещал театр.

Гунвила впервые публично рассказала об отношениях с отцом. Она признается, что у нее тесная связь с отцом. "Папа радует меня больше всего не подарками, водя меня в кафе или приключения, а своей любовью.