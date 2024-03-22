Внебрачная дочь экс-президента Гунтиса Улманиса впервые рассказала об отношениях с отцом

Гунвила Лиене Улмане, совместная дочь бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса и предпринимательницы, владелицы ювелирного бренда Upes pērles Динии Лоры, в этом году отпразднует свое совершеннолетие.
Тайна семьи Улманисов была раскрыта 11 лет назад, девочке на тот момент было семь лет. На выпускном вечере дочери в детском саду выяснилось, что Гунвила - внебрачная дочь Улманиса.
После публичного скандала, когда выяснилось, что у него есть внебрачная дочь от женщины на 44 года моложе его, экс-президент прошел через эту ситуацию мужественно и с честью.
Он публично признал ребенка, дал дочери свою фамилию и с детства занимался ее воспитанием. Гунтис также несколько раз посещал публичные мероприятия со своей дочкой, в том числе ходил в "Арену Рига", чтобы посмотреть хоккейные матчи, а также посещал театр.
Гунвила впервые публично рассказала об отношениях с отцом. Она признается, что у нее тесная связь с отцом. "Папа радует меня больше всего не подарками, водя меня в кафе или приключения, а своей любовью.
Он всегда меня балует, проводит время за разговорами, каждый раз, когда мы встречаемся, он приносит шоколадку Lācītis Ķepainītis, потому что знает, что она моя любимая. У него в машине всегда есть конфета Lācītis Ķepainītis... Когда он ведет в кафе, главное в таких случаях - не еда, а время, которое мы проводим друг с другом", - говорит Гунвила.
Проводя с детства много времени с отцом в его усадьбе в Курземе, Гунвила полюбила природу и признается, что совершенно не чувствует себя городской жительницей. "Мы с папой оба очень любим деревню. Всякий раз, когда у нас есть возможность, мы ездим туда вместе. Мы гуляем там по лесу и радуемся. Что мне больше всего нравится в лесу, так это возможность слиться с природой, слушать голоса птиц, шелест деревьев, ветер", - рассказывает девушка. Еще она очень любит рыбалку, и этому мастерству ее научил дедушка, отец матери.
Гунвила в настоящее время живет в Риге и учится в средней школе.
Два года назад исполнилось 60 лет со дня свадьбы экс-президента и его супруги Айны Ульмане. В этом браке родились дочь Гунтра и сын Алвилс.
Подробности читайте в выпуске Kas Jauns от 19 марта.
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