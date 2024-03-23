Почему в интернете все время выскакивает реклама Temu? Компания, потрясшая рынок торговых платформ

"Они гордятся, что китайские предприятия способны бороться с американскими драконами электронной коммерции США, например с Amazon".

Если полистать приложение или портал Temu, можно найти что угодно, начиная от обуви со стальными носами и заканчивая устройством, помогающим пожилым людям и беременным надевать носки. Рейн поясняет, что почти все произведено на заводах в Китае.

"Temu использует впечатляющую систему, которая основывается на объемном сборе данных, - говорит Дуранд. - Они собирают данные о потребительских тенденциях, продуктах, которые чаще всего ищут и кликают, и передают их отдельным производителям".

Пока американский Amazon продает эти данные производителям, китайский Temu передает их им бесплатно.

Информацию они используют, чтобы "проверить рынок" относительно небольшим количеством продукта.

Платформа часто использует изображения, созданные искусственным интеллектом, чтобы следовать новейшим тенденциям, поэтому выставленный на продажу товар может даже еще не существовать", - указывает Дуранд. Позднее эти продукты пересылаются авиапочтой.

"Это означает, что продукты не надо хранить. Их не нужно везти со складов. Их шлют самолетом, и они напрямую попадают к клиенту", - продолжает Дуранд.

Принимая во внимание, что товары Temu шлют напрямую с заводов, избегая посредников, они, по сути, освобождаются от таможенных налогов.

Однако китайского гиганта электронной коммерции уже успели раскритиковать британские и американские политики. Например, следователи правительства США предупредили о "чрезвычайно высоком риске" того, что продукция, продаваемая Temu, могла быть произведена с использованием принудительного труда.

В свою очередь Temu утверждает, что "строго запретила" своим торговцам использовать принудительный труд или труд несовершеннолетних, сообщает ВВС.

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