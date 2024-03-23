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Почему в интернете все время выскакивает реклама Temu? Компания, потрясшая рынок торговых платформ

Temu Фото: Getty Images via AFP/Reuters
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Очень возможно, что большая часть интернет-пользователей в Латвии в последнее время заметила оранжевую рекламу китайского предприятия э-коммерции Temu. Что это за компания и как ей удалось так быстро встряхнуть глобальный рынок торговых платформ? Рассказывает портал Apollo.lv.

На платформе китайского гиганта покупатели могут найти все - от одежды до электроники и мебели. Популярным слоганом - "закупайся как миллиардер" - предприятие намекает, что покупатели могут приобрести все, что пожелают, не тревожась о расходах.

Если зайти на стартовую страницу портала Temu, становится понятно, что главный акцент делается на цене. Рекламируются различные акции, у каждого товара рядом с ценой указана скидка. Часто скидка составляет даже 80%. Впрочем, не особо понятно, как эти проценты подсчитываются.

В 2022 году Temu начала работу в США, а затем - по всему миру.

Согласно данным, собранным аналитиком SimilarWeb, в течение последних двух лет Temu регулярно возглавляет мировые списки загрузок приложений, и ежемесячно им пользуются около 152 миллионов американцев.

Аналитик розничной торговли Нил Сондерс называет китайский гигант "Amazon на стероидах".

Это можно было увидеть и в феврале, когда проходило крупнейшее событие в американском спорте - Super Bowl. В этом году мероприятие посмотрело рекордное число американцев - 123 миллиона.

Типичная 30-секундная реклама во время Super Bowl стоит примерно 7 миллионов долларов. Temu рекламировалась шесть раз.

"Это большие деньги за очень короткую рекламу. (...) Однако ее видит очень много людей, и мы знаем, что после этой рекламы скачивание Temu резко увеличилось", - рассказал Сандерс.

Данные SimilarWeb свидетельствуют, что число индивидуальных посещений платформы по всему миру в день Super Bowl по сравнению с предыдущим воскресеньем выросло почти на четверть - на портал и в приложение зашли 8,2 миллиона человек. В то же время число посетителей Amazon и Ebay снизилось соответственно на 5% и 2%.

Сандерс также указывает, что Temu много тратит на микромаркетинг. Например, инфлюенсеры в TikTok или на YouTube рекламируют продукты китайского гиганта и предлагают приобрести их на платформе YouTube.

По данным эксперта в области э-коммерции SimilarWeb Инес Дуранд, обычно у этих инфлюенсеров менее 10 000 подписчиков.

"У микроинфлюенсеров сильные сообщества, поэтому такая реклама означает большое доверие к этим продуктам", - говорит Дуранд.

Temu принадлежит китайскому Pinduoduo, который эксперт китайского рынка Шон Рейн называет "чудовищем китайской э-коммерции".

"Весь Китай покупает продукты у Pinduoduo, начиная от колонок и заканчивая футболками и носками", - указал Рейн.

Фото: T. Schneider/Shutterstock

Предприятие ведет упорную борьбу с конкурентом Alibaba, чтобы занять первое место как самая дорогая китайская компания, зарегистрированная на фондовой бирже США. В данный момент ее стоимость составляет чуть менее 150 долларов.

Рейн считает, что китайский гигант э-коммерции стал источником гордости и патриотизма соотечественников.

"Они гордятся, что китайские предприятия способны бороться с американскими драконами электронной коммерции США, например с Amazon".

Если полистать приложение или портал Temu, можно найти что угодно, начиная от обуви со стальными носами и заканчивая устройством, помогающим пожилым людям и беременным надевать носки. Рейн поясняет, что почти все произведено на заводах в Китае.

"Temu использует впечатляющую систему, которая основывается на объемном сборе данных, - говорит Дуранд. - Они собирают данные о потребительских тенденциях, продуктах, которые чаще всего ищут и кликают, и передают их отдельным производителям".

Пока американский Amazon продает эти данные производителям, китайский Temu передает их им бесплатно.

Информацию они используют, чтобы "проверить рынок" относительно небольшим количеством продукта.

Платформа часто использует изображения, созданные искусственным интеллектом, чтобы следовать новейшим тенденциям, поэтому выставленный на продажу товар может даже еще не существовать", - указывает Дуранд. Позднее эти продукты пересылаются авиапочтой.

"Это означает, что продукты не надо хранить. Их не нужно везти со складов. Их шлют самолетом, и они напрямую попадают к клиенту", - продолжает Дуранд.

Принимая во внимание, что товары Temu шлют напрямую с заводов, избегая посредников, они, по сути, освобождаются от таможенных налогов.

Однако китайского гиганта электронной коммерции уже успели раскритиковать британские и американские политики. Например, следователи правительства США предупредили о "чрезвычайно высоком риске" того, что продукция, продаваемая Temu, могла быть произведена с использованием принудительного труда.

В свою очередь Temu утверждает, что "строго запретила" своим торговцам использовать принудительный труд или труд несовершеннолетних, сообщает ВВС.

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