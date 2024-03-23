Почему в интернете все время выскакивает реклама Temu? Компания, потрясшая рынок торговых платформ

Очень возможно, что большая часть интернет-пользователей в Латвии в последнее время заметила оранжевую рекламу китайского предприятия э-коммерции Temu. Что это за компания и как ей удалось так быстро встряхнуть глобальный рынок торговых платформ? Рассказывает портал Apollo.lv.
На платформе китайского гиганта покупатели могут найти все - от одежды до электроники и мебели. Популярным слоганом - "закупайся как миллиардер" - предприятие намекает, что покупатели могут приобрести все, что пожелают, не тревожась о расходах.
Если зайти на стартовую страницу портала Temu, становится понятно, что главный акцент делается на цене. Рекламируются различные акции, у каждого товара рядом с ценой указана скидка. Часто скидка составляет даже 80%. Впрочем, не особо понятно, как эти проценты подсчитываются.
В 2022 году Temu начала работу в США, а затем - по всему миру.
Согласно данным, собранным аналитиком SimilarWeb, в течение последних двух лет Temu регулярно возглавляет мировые списки загрузок приложений, и ежемесячно им пользуются около 152 миллионов американцев.
Аналитик розничной торговли Нил Сондерс называет китайский гигант "Amazon на стероидах".
Это можно было увидеть и в феврале, когда проходило крупнейшее событие в американском спорте - Super Bowl. В этом году мероприятие посмотрело рекордное число американцев - 123 миллиона.
Типичная 30-секундная реклама во время Super Bowl стоит примерно 7 миллионов долларов. Temu рекламировалась шесть раз.