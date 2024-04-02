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Галкин об урожае, Чичваркин о Латвии, а Брежнева на съемках

rus.tvnet.lv
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RUS TVNET еженедельно рассказывает, чем знаменитые люди занимались на выходных, а также какими фотографиями они делились в соцсетях.

Евгений Чичваркин приехал в Латвию

Яна Брук в образе пасхального кролика

Амината и Sudden Lights

Максим Галкин рассказал о своем урожае

Элина Глузунова гуляла с детьми

Романтичная Катрина Гупало

Арсений Паль гулял по кварталу Андрейостас

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Леонид Парфенов радовался сморчкам

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