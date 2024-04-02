Галкин об урожае, Чичваркин о Латвии, а Брежнева на съемках

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Евгений Чичваркин приехал в Латвию
Яна Брук в образе пасхального кролика
Амината и Sudden Lights
Максим Галкин рассказал о своем урожае
Элина Глузунова гуляла с детьми
Романтичная Катрина Гупало
Арсений Паль гулял по кварталу Андрейостас
Давис Кименис (Амуна Давис) встретил Пасху на съемках
София Стужук отдыхала
Новый образ Веры Брежневой
Пасхальное яйцо Интарса Бусулиса
Донс в Мадриде
Noize MC знакомил с премьерой
Татьяна Мингалимова гуляла
Супруга Данилы Поперечного наряжалась
Леонид Парфенов радовался сморчкам
Женя Мильковский любовался весной
Рената Литвинова на сцене
Светлана Лобода в Лос-Анджелесе
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