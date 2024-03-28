"Самолетный" скандал Кариньша: политолог считает отставку наиболее реальным вариантом

При этом политолог подчеркнул, что на стабильность правительства нынешняя ситуация особо не влияет, поскольку там решающую роль играет количество голосов в парламенте.

Правительство будет работать до тех пор, пока будет договоренность между партнерами, что правящая коалиция работает и у них есть большинство в Сейме, а скандалы - это внутренняя проблема "Нового Единства".

"Это, конечно, может в определенной степени повлиять на стабильность правительства, но напрямую через внутренние проблемы "Единства", - пояснил Филипп Раевский.

Он добавил, что партнеров по коалиции на самом деле не волнует, кто сидит на министерских постах из "Нового Единства", пока они сами находятся в правительстве.

Политолог также спрогнозировал, что шансы Кариньша быть избранным в Европарламент очень низкие, поскольку действующий еврокомиссар Валдис Домбровскис покажет лучшие результаты по списку "Нового Единства", а если партия получит еще один мандат, то, скорее всего, это будет Сандра Калниете.

Как сообщалось, в четверг, 28 марта, состоится встреча премьер-министра Эвики Силини с Кариньшем, на которой планируется обсудить ситуацию.

В связи с командировками обоих четверг - самый подходящий день для обсуждения, пояснила премьер-министр.

"Ситуация довольно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить ее с самим министром, экс-премьером, как он видит развитие этой ситуации", - сказала Силиня.

Она напомнила, что по заявлению Генеральной прокуратуры поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая уточнит условия использования специальных рейсов.

Также Госканцелярии поручено разработать внутренний регламент для процесса планирования, организации и контроля исполнения договоров о закупках в соответствии с требованиями закона о государственных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах к 1 июля 2024 года.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемой растрате государственных средств в связи с использованием спецрейсов в командировках бывшего премьер-министра Кариньша.

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