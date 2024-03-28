"Самолетный" скандал Кариньша: политолог считает отставку наиболее реальным вариантом

Самым реальным исходом скандала с авиаперелетами бывшего премьер-министра и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша была бы его отставка, но это должно было произойти вовремя, и тогда "Новое Единство" сейчас было бы в гораздо лучшем положении, заявил в интервью Латвийскому радио политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.
По его мнению, упомянутый скандал несколько раз доходил до очевидной кульминации, давая "Новому Единству" возможность его урегулировать, но партия этого не сделала.
В настоящее время весь груз ответственности возложен на премьер-министра Эвику Силиню, которая должна решить, требовать ли отставки Кариньша или сказать, что все в порядке и позволить ему продолжить работу.
Во втором случае Силиня взяла бы на себя определенную ответственность за действия Кариньша, что было бы не очень дальновидно с политической точки зрения, поэтому Раевский прогнозирует, что Кариньшу, скорее всего, придется уйти в отставку.
"Честно говоря, с самого начала скандала я думал, что наиболее реальным сценарием закрыть его, снять его с повестки дня правительства, была бы отставка [Кариньша]. Есть разница - требует ли этого премьер или человек сам извиняется и уходит в отставку. Если бы это уже произошло в декабре, мы бы сейчас увидели совсем другие рейтинги, совершенно другую картину при взгляде на выборы в Европарламент", - считает эксперт.
Он признал, что имиджу "Нового Единства" также нанесен ущерб из-за скандала с предполагаемыми зарплатами в конвертах, и обе эти проблемы необходимо решить, иначе правительству будет практически невозможно работать, а премьер-министр не сможет ни о чем говорить, потому что рано или поздно журналисты зададут ей один из этих щекотливых вопросов.
При этом политолог подчеркнул, что на стабильность правительства нынешняя ситуация особо не влияет, поскольку там решающую роль играет количество голосов в парламенте.
Правительство будет работать до тех пор, пока будет договоренность между партнерами, что правящая коалиция работает и у них есть большинство в Сейме, а скандалы - это внутренняя проблема "Нового Единства".
"Это, конечно, может в определенной степени повлиять на стабильность правительства, но напрямую через внутренние проблемы "Единства", - пояснил Филипп Раевский.
Он добавил, что партнеров по коалиции на самом деле не волнует, кто сидит на министерских постах из "Нового Единства", пока они сами находятся в правительстве.
Политолог также спрогнозировал, что шансы Кариньша быть избранным в Европарламент очень низкие, поскольку действующий еврокомиссар Валдис Домбровскис покажет лучшие результаты по списку "Нового Единства", а если партия получит еще один мандат, то, скорее всего, это будет Сандра Калниете.
Как сообщалось, в четверг, 28 марта, состоится встреча премьер-министра Эвики Силини с Кариньшем, на которой планируется обсудить ситуацию.
В связи с командировками обоих четверг - самый подходящий день для обсуждения, пояснила премьер-министр.
"Ситуация довольно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить ее с самим министром, экс-премьером, как он видит развитие этой ситуации", - сказала Силиня.
Она напомнила, что по заявлению Генеральной прокуратуры поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая уточнит условия использования специальных рейсов.
Также Госканцелярии поручено разработать внутренний регламент для процесса планирования, организации и контроля исполнения договоров о закупках в соответствии с требованиями закона о государственных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах к 1 июля 2024 года.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемой растрате государственных средств в связи с использованием спецрейсов в командировках бывшего премьер-министра Кариньша.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!