22 марта второй по величине город Украины погрузился во тьму в результате массированной, целенаправленной российской ракетной атаки на энергосистему — крупнейшей с начала полномасштабной войны.
Шквал ударов по энергосистеме Украины. Как живет Харьков, который Россия пытается оставить без электричества
Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд, оригинал материала на английском языке доступен на сайте BBC News.
В центре Харькова на каждой улице слышен гул генераторов
22 марта второй по величине город Украины погрузился во тьму в результате массированной, целенаправленной российской ракетной атаки на энергосистему — крупнейшей с начала полномасштабной войны.
Пока в Харькове пытаются восстановить электроснабжение, по всей стране прокатилась волна новых ударов, направленных на объекты энергосистемы.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил то, что он называет российским «ракетным террором», и возобновил призывы к союзникам Украины о поставках дополнительных систем ПВО.
Власти Одессы сообщали, что энергетическая система города стала последней, подвергшейся в минувшие выходные ночному удару ракет и беспилотников, что привело к частичному отключению электричества.
Харькову нанесен более серьезный ущерб.
По словам мэра города Игоря Терехова, на полное восстановление подачи электроэнергии понадобятся недели, и это при условии, что российские войска не нанесут новые удары по тем же целям.
В ходе первого удара по энергосистеме города из строя вышли даже сирены воздушной тревоги. Вместо этого сигналы тревоги теперь издают мобильные телефоны местных жителей.
Тревога может продолжаться часами — во время одной из них субботним вечером в многоквартирном доме взрывной волной выбило десятки окон.
Однако российские войска все чаще нацеливаются на энергетические объекты.
«Повреждения очень серьезные», — сказал Би-би-си мэр города Игорь Терехов.
«Нам нужно время на восстановление, — добавил он, предположив, что на это может уйти по меньшей мере пара месяцев. — Пока так. Это все зависит от той ситуации, которая будет не только в Харькове, но в целом по стране».
Министерство обороны России подтверждает, что последние удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Там говорят, что цель этих ударов — нарушить работу оборонной промышленности страны, и утверждают, что «все цели удара были достигнуты».
Российское военное ведомство давно занимается дезинформацией.
В интервью Би-би-си мэр Харькова сказал, что производственный сектор города, потребляющий много электроэнергии, особенно страдает от перебоев с электричеством.
«Пищевые фабрики, еще разные предприятия, которым нужны большие объемы потребления электроэнергии… и на них это влияет, — говорит Терехов. — Нужно серьезное ПВО. Нужно очень серьёзное вооружение. Пока его не будет, мы будем подвержены обстрелу».
Отключение электричества
Воздействие перебоев с подачей электроэнергии на население очевидно.
В целях экономии электричество отключают, для этого в городе введен график. В прошлую субботу такие отключения длились шесть часов, в воскресенье их сократили до четырех. Время может сдвигаться.
«Они должны были отключить свет в моем районе в 9 часов, поэтому я специально встал пораньше, чтобы все зарядить, — написал мне друг. — Потом я зашел в лифт и застрял, потому что они отключили электричество раньше времени!»
Парикмахерская в одном из харьковских переулков — одно из многих предприятий малого бизнеса, перед входом в который шумно гудит электрогенератор. В субботу он работал в течение семи часов, позволяя салону продолжать работу.
То же самое касается кафе и других заведений в центре города, хотя окна во многих из них забиты досками, закрывающими дыры на месте уже разбитых стекол или для защиты в случае будущих ударов.
Некоторые доски разрисованы птицами и цветами.
«Мы работаем от генератора с понедельника, — говорит Би-би-си хозяйка парикмахерской Наталья. — Конечно, нам очень тяжело, потому что все мы здесь женщины, и когда мы заканчиваем работу поздно вечером, совсем темно на улице!»
Россия уже атаковала энергосистему Украины в первую зиму полномасштабной войны.
Пока инженеры в срочном порядке проводили ремонтные работы, жители дрожали от холода в темноте в своих домах или направлялись в так называемые пункты несокрушимости за теплом и электричеством.
В надежде на тихую ночь
Сейчас намного теплее, но последствия перебоев с электричеством по-прежнему серьезные. С наступлением ночи целые районы Харькова остаются в кромешной темноте.
Это не только усложняет жизнь, но и влияет на настроение людей.
«У России есть новое оружие», — с беспокойством говорит мне студентка Лиза на одной из центральных площадей Харькова.
Здесь много говорят о том, не причинят ли Украине еще больше разрушений новые, управляемые бомбы, которые применяет Москва.
«Люди подавлены и подумывают о том, чтобы на время покинуть Харьков. Мы видим, что нашей армии очень трудно».
Но власти города намерены поддерживать дух настолько, насколько это возможно.
Уже через несколько часов после нанесенного в минувшие выходные ракетного удара десятки рабочих расчищали осколки вокруг жилого дома и пилили доски, чтобы закрыть оконные проемы.
Городское метро опять работает, а вместо троллейбусов и трамваев на маршруты вышли автобусы.
В Одессе в двух районах в воскресенье утром было частично отключено электричество, но уже к полудню его подачу восстановили.
«Несколько дней назад у нас было полное отключение света, и это было мощно, — рассказала в интервью Би-би-си жительница Одессы Маша. — Вчера в центре города не работали светофоры и частично были выключены уличные фонари, чтобы сэкономить электроэнергию».
В воскресенье, по ее словам, люди как обычно вышли на улицы города.
По словам чиновников, ограничения на потребление электроэнергии сняты по всей стране.
Когда я спросила владелицу харьковской парикмахерской Наталью, не волнуют ли ее последние авиаудары, она в ответ напомнила мне, какая репутация сложилась у ее города.
«Мы несокрушимы», — пошутила она, а потом пожелала нам тихой ночи, как теперь говорят в Харькове, то есть ночи без взрывов.
Сейчас такие ночи выдаются все реже.
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