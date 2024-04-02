Шквал ударов по энергосистеме Украины. Как живет Харьков, который Россия пытается оставить без электричества

Тревога может продолжаться часами — во время одной из них субботним вечером в многоквартирном доме взрывной волной выбило десятки окон.

Однако российские войска все чаще нацеливаются на энергетические объекты.

«Повреждения очень серьезные», — сказал Би-би-си мэр города Игорь Терехов.

«Нам нужно время на восстановление, — добавил он, предположив, что на это может уйти по меньшей мере пара месяцев. — Пока так. Это все зависит от той ситуации, которая будет не только в Харькове, но в целом по стране».

Министерство обороны России подтверждает, что последние удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Там говорят, что цель этих ударов — нарушить работу оборонной промышленности страны, и утверждают, что «все цели удара были достигнуты».

Российское военное ведомство давно занимается дезинформацией.

В интервью Би-би-си мэр Харькова сказал, что производственный сектор города, потребляющий много электроэнергии, особенно страдает от перебоев с электричеством.

«Пищевые фабрики, еще разные предприятия, которым нужны большие объемы потребления электроэнергии… и на них это влияет, — говорит Терехов. — Нужно серьезное ПВО. Нужно очень серьёзное вооружение. Пока его не будет, мы будем подвержены обстрелу».

Отключение электричества

Воздействие перебоев с подачей электроэнергии на население очевидно.